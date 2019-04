Brusel - Americká společnost Facebook se po diskuzi s Evropskou komisí a úřady na ochranu spotřebitelů rozhodla upravit podmínky používání své internetové sociální sítě a jasně vysvětlit, jakým způsobem nakládá s údaji o uživatelích. Informovala o tom dnes Evropská komise ve své tiskové zprávě.

Facebook podle komise zahrne do podmínek používání nový text, ve kterém vysvětlí, že poskytuje uživatelům své služby zdarma výměnou za souhlas se sdílením jejich dat a s tím, že budou vystaveni reklamě. "Uživatelé nyní jasně pochopí, že jejich data jsou touto sociální sítí využívána k prodeji cílené reklamy," uvedla evropská komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová.

Facebook podle komise dokončí realizaci přislíbených opatření nejpozději do letošního června. Komise bude spolu s úřady na ochranu spotřebitelů tento proces monitorovat. Pokud by firma své závazky nesplnila, mohly by úřady přikročit k sankcím.

Facebook je největší internetová sociální síť na světě. Přístup podniku k ochraně soukromí se loni dostal do centra pozornosti po zprávě, že analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů jeho sítě a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa.