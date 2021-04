EK: Česko nemusí EU vracet dotace pro Agrofert, nepožádalo o jejich proplacení

Brusel/Praha - Česko nemusí na základě auditu firem okolo Agrofertu vracet Evropské unii žádné peníze. Novinářům to dnes řekl mluvčí Evropské komise, podle něhož české úřady nepožádaly o proplacení žádných dotací, které byly předmětem auditu. Česká ministryně financí Alena Schillerová dnes řekla, že Česko se chce proti unijnímu auditu, který konstatovat střet zájmů premiéra Andreje Babiše, bránit kvůli tomu, že Evropská komise vykládala český zákon. To ale podle Schillerové může jen český soud.

Komise v pátek zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle níž je Babiš ve střetu zájmů a Agrofert nemá nárok na žádné dotace ze strukturálních fondů EU od 9. února 2017, kdy začala platit novela českého zákona o střetu zájmů. Všechny unijní dotace v řádu stovek milionů korun, o které Agrofert od té doby usiloval, by podle auditu muselo Česko vracet.

"České úřady nedeklarovaly žádné výdaje pro jakoukoli z operací, jimiž se zpráva zabývala. Proto není nutná žádná finanční oprava," řekl ovšem dnes mluvčí komise Balázs Ujvari.

Bývalý eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger v prosinci 2018 prohlásil, že komise nebude kvůli podezření na konflikt zájmů Česku proplácet žádné peníze pro Agrofert až do ukončení auditů. České ministerstvo financí na to reagovalo vyjádřením, že nebude žádné takové žádosti k proplacení do Bruselu odesílat.

Babiš závěry auditu odmítl s tím, že jsou účelové a zmanipulované, svůj nesouhlas dalo najevo i ministerstvo pro místní rozvoj. Ministryně financí Schillerová řekla, že se chce proti auditu bránit, protože český zákon může vykládat pouze český soud. Schillerová také uvedla, že podle jejích informací české řídící orgány od chvíle účinnosti zákona o střetu zájmů neposkytly žádnou dotaci firmám Agrofertu. Zdůraznila, že hovoří o kohezních dotacích, nikoli o zemědělských, o kterých EK ještě rozhoduje.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dnes novinářům řekla, že proti sobě stojí dva právní názory, mezi kterými by měl rozhodnout jedině nezávislý soud. České úřady podle ní analyzují možné kroky, které by k získání soudního rozhodnutí vedly. Audit jako takový u Soudního dvora Evropské unie podle českého kabinetu napadnout nelze.

Mluvčí českého Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Lenka Rezková připomněla, že zatím se jedná o výsledky nezemědělské části auditu. "Kde se také uplatňují zcela odlišné finanční postupy, než které má SZIF jakožto certifikovaná platební agentura v rámci Společné zemědělské politiky ve vztahu s Evropskou komisí. Auditní šetření týkající se zemědělských dotací nebylo doposud ukončeno," dodala.

Evropská komise bude podle mluvčího Ujvariho s Českem v návaznosti na audit dále řešit pouze některá doporučení auditu, jejichž prostřednictvím mají české úřady zlepšit fungování unijního práva při přidělování dotací z fondů EU. Z celkových 15 doporučení české úřady, které finální zprávu dostaly v listopadu, vyhověly 11.

"My nyní nadále zůstaneme v kontaktu s českými úřady ve věci zbývajících čtyř doporučení," dodal Ujvari.

Nejsilnější europoslanecký klub Evropské lidové strany dnes komisi vyzval, aby na základě auditu neproplácela Česku peníze z nového víceletého rozpočtu EU a mimořádného fondu obnovy. Podle europarlamentních lidovců by měla poprvé v praxi uplatnit nové pravidlo spojující čerpání unijní peněz s dodržováním principů právního státu. To umožňuje zastavit proplácení peněz těm zemím, jejichž orgány mimo jiné dostatečně nepostihují střet zájmů politiků. Mluvčí komise tuto výzvu odmítl komentovat.

Audit Evropské komise se týká unijních dotací pro český holding Agrofert, který Babiš vlastnil. V roce 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie svých firem do svěřenských fondů, nicméně unijní audit dospěl k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů, neboť fondy ovládá, když jmenuje a odvolává jejich činitele.

Piráti: Z 20 mld. Kč od státu pro firmy Agrofertu za tři roky byly dotace 6 mld.

Z více než 20 miliard korun, které podle Pirátů dostaly firmy z holdingu Agrofert od státu za tři roky, evropské i národní dotace celkem tvořily zhruba šest miliard korun. Zbytek tvořily veřejné zakázky. Na dotaz ČTK to dnes uvedl protikorupční analytik poslaneckého klubu Pirátů Janusz Konieczny. Piráti už dříve uvedli, že společnosti dostaly od konce roku 2017 do prosince 2020 na dotacích či veřejných zakázkách 20,21 miliard korun. Podle Agrofertu jsou pirátské výpočty nepravdivé a nadsazené. Firma podle svého mluvčího Karla Hanzelky trvá na tom, že vše dělala podle zákona a že žádný střet zájmů není.

"Z výročních zpráv Agrofertu lze vyčíst, že každým rokem získaly společnosti z koncernu Agrofert přibližně dvě miliardy korun na dotacích - jedná se ovšem nejenom o evropské dotace (nárokové i nenárokové), ale i národní dotace," uvedl Konieczny.

Neoprávněně získávané dotace a zakázky lze podle Konieczného počítat od 6. prosince 2017, kdy se Babiš stal premiérem a od daného data byl podle auditu porušován zákon o střetu zájmů.

Nezákonně přidělené zakázky lze ale podle analytika počítat už od 3. února téhož roku. Od tohoto data společnosti z koncernu dokládaly nepravdivé informace o svém skutečném majiteli poté, co byly vložené do svěřenských fondů, a tím začal být porušován zákon o zadávání veřejných zakázek, uvedl.

"Se zavádějícími výpočty Pirátské strany určitě nesouhlasíme. V mnoha oblastech jsou nepravdivé, nadsazené, navíc sčítají zcela nesrovnatelné oblasti. Pokud naše firmy uspějí ve veřejných zakázkách, je to proto, že nabídly pro stát nejvýhodnější cenu," sdělil ČTK mluvčí koncernu Hanzelka.

Evropská komise se podle Konieczného v prvním auditu týkajícím se kohezních fondů zabývala určitým vzorkem dotačních projektů v řádech stamilionů korun a přímo uvedla doporučení, aby Česko podle závěrů analogicky vyhodnotilo i další dotace neuvedené přímo v auditu.

"Jelikož (EK) dospěla k jednoznačnému závěru, že zákon o střetu zájmů byl při přidělení dotací porušen, a tato ustanovení v zákoně se týkají všech dotací a zakázek, tak česká strana by nyní měla jednak zastavit přidělování a proplácení dotací a zakázek společnosti z koncernu Agrofert, a jednak vymáhat prozatím nezákonně přidělené zakázky a dotace," poznamenal.