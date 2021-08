EGÚ Brno: Růst cen energií je nevyhnutelný, firmy musí investovat do technologií

Praha - Růst cen energií v Česku je nevyhnutelný. Domácnostem může dočasně pomoci fixace cen, firmy by měly včas investovat do nových technologií. V tiskové zprávě to uvedla nezávislá poradenská společnost EGÚ Brno. Důvodem očekávaného růstu cen je podle firmy odklon od uhlí kvůli ukončení provozu uhelných elektráren, budování nových zdrojů a rostoucí poplatky za distribuci spojené s investicemi do rozvoje obnovitelných zdrojů.

Analytici, které v polovině srpna oslovila ČTK, uvedli, že ceny energií pro české domácnosti porostou v následujících měsících nejen u elektřiny a plynu, ale například také u uhlí. U elektřiny a plynu očekávají experti nejpozději na podzim kvůli vysokým velkoobchodním cenám růst cen u nezafixovaných produktů řádově o deset procent, což může znamenat, že lidé si připlatí až tisíce korun.

"Alespoň krátkodobé řešení nabízí lidem zajištění pevné sazby za energie. Zdražování je však dlouhodobý trend, a růst se proto časem nevyhne ani fixovaným cenám. Například cena silové elektřiny vzrostla ve střední Evropě za poslední tři roky téměř o 50 procent a z našich analýz vyplývá, že do konce desetiletí stoupne o dalších 40 procent," uvedl ředitel strategie EGÚ Brno Michal Macenauer.

Firmám podle něj pomohou investice do vlastních zdrojů energií a nových technologií. "Taková řešení nabízejí nejen úspory, ale při správné realizaci také příležitost k dodatečným výnosům za prodej nespotřebované energie," řekl. Podle EGÚ Brno je řešením například investice do společné výroby elektřiny a tepla v kogenerační jednotce. Je vhodná jak pro průmyslové či výrobní podniky, tak pro budovy se stabilním odběrem těchto energií, jako jsou nemocnice, školy a další, uvedla společnost.

Menší firmy mohou podle ní dosáhnout úspor kombinací tepelných čerpadel s úpravami pro vyšší zateplení budov nebo fotovoltaiky s plynovým zdrojem tepla. "U vlastního zdroje odpadají poplatky za přenos, distribuci, systémové služby a další. Tyto náklady přitom dnes tvoří více než polovinu konečné ceny elektřiny," uvedl Macenauer. Návratnost pořízení vlastního zdroje elektřiny a tepla se podle něj pohybuje v rozmezí od tří do deseti let.

Analýzy EGÚ Brno ukazují, že do roku 2040 budou v České republice odstaveny přinejmenším elektrárny zajišťující 40 procent stávajícího výkonu. Podobná situace bude i v okolních zemích. "Je třeba si uvědomit, že se nyní nacházíme na začátku nejvýraznější proměny energetiky od poloviny 20. století. Evropu čekají obrovské investice do nových zdrojů a infrastruktury, a ty se výrazně projeví v konečných cenách energií," dodal Macenauer.

EGÚ Brno je česká nezávislá poradenská a realizační společnost působící v energetice. Zaměřuje se na komplexní posuzování investičních záměrů z pohledu rentability a technologické efektivity, studie proveditelnosti a strategie zavádění nových technologií spojených s inovacemi energetických zdrojů a rekonstrukcí související infrastruktury.