EGAP: Záruky COVID Plus pomohly stovce velkých exportérů

Frézy společnosti Fermat, svítidla Lasvitu či zemědělská technika Agrostroje. Nebo jízdenky RegioJetu či letenky Smartwings. Tolik namátkou pár produktů a firem, které využily podpůrný program COVID Plus. Jejich celkový počet už přesahuje stovku. Právě před rokem začala totiž státní pojišťovna EGAP pomáhat z covidové bryndy – nad rámec běžného pojištění – tahounům české ekonomiky. Děje se tak právě zárukami COVID Plus. Potkává se tu úmysl s realitou: poskytnout v mimořádné době mimořádnou pomoc důležitým subjektům, které ji potřebují. Díky zárukám od EGAPu napumpovaly banky do podniků více než 20 miliard korun.

Řečí statistik dosáhlo na největší část záruk strojírenství, a to na více než 7,9 miliardy korun. Následují dopravci se 3,1 miliardy, slévárenství s 2,9, IT a elektronika s o něco přes 2,7 miliardy korun. Úspěšnost podpor pro tyto segmenty logicky kopíruje proexportní význam daných oborů pro český obchod. Podle zpřesněných výsledků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR dominovaly zbožové struktuře při pohybu zboží přes hranice loni od ledna do prosince stroje a přepravní zařízení (58,6 % podílu na exportu, celkový objem 2,6 bilionu korun).

„Dá se říct, že na každou naši schválenou záruku průměrně připadá úvěr v hodnotě zhruba 200 milionů korun,” konstatuje předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

V prosinci, tedy zhruba po půl roce běhu programu, dosáhl objem jistin zhruba 16 miliard. Teď je počítadlo na 20 miliardách a toto číslo dále poroste.

„Před rokem jsme si mysleli, že nový program poběží jen do konce loňského roku, teď je prodloužen až do konce roku 2021. Je to velice důležité, protože řada firem rozhodnutí o půjčkách odkládá, a zrovna takovým přijdou státní záruky vhod,“ dodává Procházka.

Letos v dubnu začal EGAP pomáhat i turistickému ruchu. Na ten momentálně připadá z celkového objemu schválených záruk 490 milionů korun jistin úvěru, což jsou zhruba dvě procenta.

250 zaměstnanců a více

EGAP, jejíž celý název zní Exportní garanční a pojišťovací společnost, je pojišťovna vlastněná Českou republikou. Založena byla v roce 1992. Akcionářská práva vykonává stát, prostřednictvím ministerstva financí. „Pojišťujeme tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z Česka,” zní jeden ze sloganů této instituce.

Příjem žádostí do programu záruk COVID Plus, který připravila pojišťovna spolu s vládou na pomoc velkým podnikům, začal loni v květnu. Záruky na úvěry jsou určeny pro podniky s minimálně 250 zaměstnanci. Export se musí na jejich tržbách podílet alespoň jednou pětinou. Výše záruk je 80 procent jistiny úvěru, v případě interního ratingu EGAP B- je to 70 procent, přičemž škála používaná pojišťovnou EGAP odpovídá ratingu agentur S&P a Fitch.

Program není určen firmám, které měly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu. Garantované úvěry musejí být účelově použity na provozní financování firem nebo na financování investic.

Výše úvěru je stanovena v rozmezí od pěti milionů do dvou miliard korun, kdy maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu firmy.

Pojištění do rekordních 47 zemí

EGAP poskytuje, mimo COVID Plus, všem exportérům bez ohledu na jejich velikost pomoc standardními nástroji. Jde o pojištění nezaplacení exportních pohledávek nebo rizik českých investic v zahraničí. Loni takto pojistila úvěry a investice za 35 miliard korun. V případě pojištění krátkodobých úvěrů na vývoz do zemí EU stoupla poptávka především mezi malými a středními firmami o tento druh pojištění až trojnásobně.

„Není se čemu divit. Jestliže celosvětově na trhu panuje nejistota, pak ji i čeští exportéři hledají u pojišťovny, u nás,“ dodává Procházka.

Nápor ze strany klientů umožňuje zvládat aplikace KLIKNI PRO EXPORT, kterou má pojišťovna na svých webových stránkách. Ta umožňuje bezkontaktní vyřizování poptávky.

Vysoký zájem se podepsal rovněž pod rekordní počet zemí, do kterých EGAP český vývoz v roce 2020 pojistila. Bylo jich 47, vedou Čína, Gruzie a Rusko. Mezi největší uzavřené pojistné smlouvy poslední doby patří například projekt výstavby 11 nemocnic a poliklinik v africké Ghaně či výstavby letišť v Senegalu.

Jak bylo dosud rozděleno 20,0469 mld. z programu COVID Plus (v mil. Kč)

Obor Suma Strojírenství 7947,22 Dopravci 3144 Slévárenství 2918,26 IT a elektronika 2730,62 Ostatní 1496,56 Obchod 1045,29 Turismus 490,43 Potravinářství 274,52

Zdroj: EGAP

Teritoria podle objemu pojištění

Zdroj: EGAP

Firmy, jež využily COVID Plus Fermat Společnost FERMAT byla založena v roce 1990 pány Ferencem a Matysem, jejichž příjmení byla použita k vytvoření názvu firmy. Díky silnému růstu a strategickým akvizicím v České republice a ve Spojených státech se FERMAT stal předním výrobcem nejsilnějších a přesných horizontálních vyvrtávacích, frézovacích strojů a válcových brusek nabízejícím obráběcí stroje na všech hlavních trzích po celém světě. Dnes má FERMAT více než 470 zaměstnanců na třech kontinentech a ročně produkuje přes 100 strojů. Hlavní výrobní a montážní zařízení FERMAT je v Brně a v Lipníku nad Bečvou. „Záruky COVID Plus za úvěry naše společnost využila zejména z důvodů snížení rizika zkracování limitů u našich finančních partnerů v době největší paniky a nejistoty způsobené nastupující covidovou krizí. Jistota tohoto financování umožnila naší společnosti zachovat si v těžším období chladnou hlavu při rozhodování v uzavírání konkrétních zakázek, při jednání s našimi dodavatelskými partnery, při skladbě ve výrobním procesu a při přemýšlení nad strukturou fixních výrobních nákladů. Mimo jiné i díky těmto zárukám jsme zvládli poměrně dobře covidový rok a chceme poděkovat společnosti EGAP za cílenou a poměrně rychlou exportní podporu,” zdůrazňuje finanční ředitel Tomáš Slavík. Agrostroj Pelhřimov Firma je největším univerzálním kooperantem v Evropě a největším výrobcem zemědělských strojů v České republice. Je akciovou společností bez podílu státu a zahraničního kapitálu. Výrobní program tvoří vlastní finální stroje, nástrojářská výroba a kooperace pro významné nadnárodní společnosti v oboru zemědělské techniky, pro výrobce nákladních automobilů, stavebních strojů a vysokozdvižných vozíků. Dodávky montážních celků v rámci kooperací tvoří 70 procent objemu výroby. Náročné projekty, přísné požadavky odběratelů a rozšiřování výroby si vyžádaly důkladnou modernizaci existujících zařízení a nákup nových progresivních technologií. Ty jsou velmi šetrné k životnímu prostředí. Agrostroj se předem připravil na ekologický audit a získal certifikát podle evropských norem ISO řady 14001:2004. „Zakázek přibývá, potřebujeme rozšířit výrobu, investovat do materiálu i do lidí. Pro naše zaměstnance postavíme 100 bytů. S takovými plány potřebujeme úvěr a v této nejisté době zase banka potřebovala jistotu v podobě záruk COVID Plus od pojišťovny EGAP,“ vysvětluje majitel společnosti Lubomír Stoklásek. „Bez této pomoci by bylo obtížné v současné době dál růst,“ přiznává. RegioJet Historie STUDENT AGENCY se začala psát v roce 1993, kdy Radim Jančura založil agenturu zprostředkovávající au pair pobyty studentům z České republiky. V roce 1996 vznikla společnost STUDENT AGENCY. Ta se dnes zaměřuje na široké portfolio služeb – je předním prodejcem letenek a zájezdů, největší agenturou pro prodej jazykových a pracovních pobytů v zahraničí a nejúspěšnějším soukromým autobusovým a vlakovým dopravcem. Od jara 2016 začala firma používat u autobusové flotily marketingovou značku RegioJet. Tento krok umožnil sjednotit síť našich autobusů a vlaků pod jeden název a další rozvoj v Česku, na Slovensku a v zahraničí. Fenoménem se stal krizový rok 2020, kdy RegioJet prodloužil linku z Vídně až do Budapešti. Nově je možné cestovat na trase Praha–Brno–Vídeň–Budapešť. Žluté vlaky začaly navíc jezdit do Chorvatska, na dovolenou na Jadranu dopravily desetitisíce Čechů. „“Záruka od EGAP podpořila získání úvěrů pro RegioJet, které dopravce využije na další expanzi svých vlakových spojů v regionu celé střední Evropy. RegioJet pořídí ze získaných prostředků nové vozy pro dálkové vlaky a další techniku. Celkem chceme investovat v letošním roce více než dvě miliardy korun do rozšiřování svého vozového parku. Záruka od EGAP umocnila dobré ekonomické výsledky RegioJetu z roku 2019 a posílila vysokou důvěru, které se RegioJet u finančních institucí těší. Díky tomu může RegioJet dále expandovat a pořídit více vozidel pro další rozvoj,” sdělil tiskový mluvčí firmy Aleš Ondrůj. Smartwings Smartwings byly do koronavirové krize dlouhodobě ziskovou společností a jedním z nejrychleji rostoucích leteckých dopravců ve střední Evropě. V důsledku pandemie covid-19 a navazujících opatření propustila skupina na 600 zaměstnanců a realizovala celou řadu restrukturalizačních opatření. Se syndikátem bank vedeným UniCredit Bank uzavřely aerolinky úvěrovou smlouvu ve výši dvou miliard korun se splatností šesti let s využitím programu COVID Plus. Kontrakt byl uzavřen se čtveřicí bank: UniCredit Bank, Komerční banka, Československá obchodní banka a Česká spořitelna. Poskytovaný úvěr je zajištěn ručením EGAP. Za toto ručení uhradí společnost Smartwings společnosti EGAP, tedy státu, odměnu ve výši téměř 200 milionů korun. Součástí transakce je dohodnutá významná finanční podpora od českých akcionářů, zejména společnosti Unimex Group. Restrukturalizační opatření z její strany, včetně podpory od leasingových společností, přináší Smartwings dalších zhruba pět miliard korun. Půjčka od EGAP a tato opatření převyšují sedm miliard korun. Tato suma významně převyšuje splatné závazky Smartwings a vytváří dostatečnou finanční rezervu pro plnou obnovu letového provozu. Půjčka rovněž umožnila ukončení moratoria s podporou věřitelů, stalo se 26. 3. 2021. „Šlo o klíčový milník pro společnost Smartwings po ročním boji s dopady pandemie koronaviru. Čerpání půjčky završuje proces moratoria a umožňuje Smartwings pokračovat v provozu v následujícím období. Vážíme si důvěry, kterou v této složité době v nás mají tuzemské banky ve spolupráci s EGAP. Velmi si ceníme profesionálního přístupu bank,“ uvedl v té době Jiří Šimáně, předseda představenstva Smartwings. Smartwings působí kromě Česka v Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku a Kanárských ostrovech. Kromě pravidelných a charterových letů zajišťují celou řadu speciálních letů. Lasvit Značka Lasvit byla založena v roce 2007 Leonem Jakimičem. V současnosti je předním výrobcem luxusních a moderních svítidel, které lze najít po celém světě v soukromých rezidencích, veřejných prostorách, hotelech, buticích či kasinech. Firemní filosofie je postavena na třech pilířích: světlo, design, zážitek. Spolupracuje s nejznámějšími světovými designéry, jako jsou Nendo Studio, Arik Levy, Micheal Young, a významnými českými designéry. Největší pobočky má Lasvit v Hongkongu, v New Yorku, kde je v Soho i showroom, v Paříži, Londýně. Následuje pražské centrum, velká pobočka je v Dubaji, v Singapuru, menší v Šanghaji a v Moskvě. Obrat firmy, koronakrizi navzdory, přesáhl sedmým rokem po sobě miliardu korun. Podle serveru iRozhlas se loni podařilo získat více zákazníků z řad rezidentů, kteří pomohli pokrýt ztráty z výpadku hlavně u hotelových projektů. „Finalizujeme refinancování původního bankovního úvěru na nové financování, které je navázáno na program COVID Plus, jehož součástí je finanční záruka vystavená EGAP. Tento nový způsob financování přináší Lasvitu dodatečný objem prostředků pro účely financování provozních potřeb společnosti,“ říká finanční ředitel Luboš Fendrych.