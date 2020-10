EGAP zaručila velkým exportérům úvěry za 12 miliard

Ručíme za provozní nebo investiční úvěry bankám, které potom poskytují levnější financování českým podnikům. Největší zájem je o pojištění krátkodobých půjček, říká generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Státní pojišťovně EGAP, která se specializuje na pomoc exportérům v obtížnějších regionech, rekordně stoupla poptávka po pojištění krátkodobých úvěrů. Důvodem je , jako v četných dalších případech, pandemie nového typu koronaviru. „Největší zájem je zejména o ty služby, které můžeme nově poskytovat v rámci EU. Ve standardním stavu jsme tyto produkty nabízet nemohli. Poptávka po krátkodobých půjčkách, tzv. kraťasech, se ztrojnásobila,” upozorňuje generální ředitel Jan Procházka.

EGAP navíc vyvinula, ve spolupráci s ministerstvy financí a průmyslu a obchodu, speciální program COVID Plus, určený proexportně orientovaným velkých firmám s více než 250 zaměstnanci. „Ručíme za provozní nebo investiční úvěry bankám, které potom poskytují levnější financování českým podnikům. Doteď jsme dosáhli objemu zhruba 12 miliard a máme k využití ještě několik dalších miliard,” uvádí Procházka.

V době krize pomohly EGAP dříve nastavené internetové přístupy. „Exportéři mohou zadávat svoje poptávky do online systémů, a to jak do to záručního, tak do standardního, kde je pojišťování rizik. Významně využíváme videokonference. Jsme rádi, že přišli i noví klienti, kteří se o nás dozvěděli třeba právě díky COVID Plus. Ten sice nevyužili, ale vzali si nově pojištění některých produktů,” pochvaluje si ředitel pojišťovny.

Zrušení MSV, které bylo pro EGAP tradičním kontaktním i kontraktačním místem, je pro EGAP nemilým zásahem do tradičního kalendáře. „Veletrh byl vždy plný seminářů, na kterých se probírala konkrétní témata. Přeji veletrhu a Svazu průmyslu a dopravy, aby se jim dařilo a mohli jsme se potkat v lepších časech,” vzkazuje kolegům Jan Procházka.

Pojišťovna EGAP působí na Česku od roku 1992. Dříve se o ní hovořilo jako o pojišťovně nepojistitelných rizik, současný management nahrazuje tuto nálepku sloganem „Jsme pojišťovna, která vyplňuje mezeru na trhu“. Pomocnou ruku podává exportérům ve složitějších teritoriích a v případě, kdy je doba splatnosti stanovena nad obvyklou dobu, například na 10 až 15 let.