EGAP zaručila úvěry za 20 miliard, program Covid Plus prodloužen

Exportní pojišťovna EGAP schválila velkým českým exportérům záruky za úvěry v hodnotě přesahující dvacet miliard korun. Vláda dnes rozhodla o prodloužení programu do konce roku 2021.

Banky budou moct žádat EGAP o záruky Covid Plus pro větší české exportující firmy až do konce roku 2021. Celkem už pojišťovna schválila záruky za úvěry v hodnotě 20,0469 miliardy korun, eviduje přitom 97 schválených záruk a 7 zamítnutých. Záruky pomáhají větším českým vývozním firmám se zajištěním potřebné likvidity v době pandemie. EGAP garance vystavuje, nad rámec běžného pojištění, od května loňského roku.

Mezi významné firmy, jejichž úvěry zaručila EGAP, patří například výrobce obráběcích strojů Fermat, zemědělské techniky Agrostroj, dopravci RegioJet, Smartwings, Umbrella či výrobce svítidel Lasvit nebo Koh-i-noor Mladá Vožice, vyrábějící aerosolové ventily pro domácnosti a automotive.

„Na každou schválenou záruku průměrně připadá úvěr v hodnotě zhruba 200 milionů korun. Největší část, skoro polovinu objemu ze schválených 20 miliard, přitom tvoří úvěry pro strojírenské firmy,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka. Na toto odvětví připadá 7,9 miliardy korun, tedy 40 procent ze všech schválených garancí.

O záruky mohou žádat také velké firmy z oblasti dopravy. Právě dopravci tvoří co do objemu schválených garancí se 14 procenty (3,1 mld. Kč) druhou nejpočetnější skupinu. Následují je odvětví slévárenství (2,9 mld. Kč), dále pak IT a elektronika (2,7 mld. Kč).

V dubnu EGAP začala vydávat záruky Covid Plus za bankovní úvěry firmám také z oblasti ubytovacích zařízení. Na turistický ruch z celkového objemu schválených záruk dosud připadá 490 milionů korun jistin úvěru, což jsou zhruba dvě procenta.

Záruky jsou určeny exportujícím firmám, které se vinou pandemie dostaly do potíží, s minimálním počtem 250 zaměstnanců (v rámci skupiny se počítá skupina celá). Na základě ratingu pojišťovny pak mohou dosáhnout na 80 až 90 procent krytí hodnoty úvěry. Garantované úvěry přitom musejí být účelově použity na provozní financování firem nebo na financování investic.

Pojištění exportu do rekordních 47 zemí

EGAP zároveň poskytuje všem exportérům bez ohledu na jejich velikost pomoc standardními nástroji pojištění nezaplacení exportních pohledávek nebo rizik českých investic v zahraničí.

Nad rámec záruk Covid Plus loni pojistila úvěry za 35 miliard korun. V případě pojištění krátkodobých úvěrů na vývoz do zemí EU stoupla poptávka o pojištění až trojnásobně.

Vysoký zájem se podepsal i pod rekordní počet zemí, do kterých EGAP český vývoz loni pojistila. Bylo jich 47. Mezi největší uzavřené pojistné smlouvy poslední doby patří například projekt výstavby 11 nemocnic a poliklinik v africké Ghaně či výstavby letišť v Senegalu.