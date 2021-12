EGAP pojistí krátkodobé pohledávky do EU a OECD až do konce března

Krátkodobé pojištění vývozních pohledávek do vyspělých zemí, jako jsou členské státy EU, USA, Kanada, Japonsko a další, bude exportní pojišťovna EGAP poskytovat i v prvním kvartálu roku 2022. Výjimka, která od března loňského roku umožňovala tento druh pojištění ze strany státních agentur, měla sice skončit na konci roku 2021, nicméně Evropská komise prodloužila toto období do 31. 3. 2022 s maximální splatností 180 dní. České firmy si až dosud takto pojistily u EGAP vývoz za 1,6 miliardy korun.

I v prvním kvartálu roku 2022 budou tedy moci čeští exportéři u EGAP pojistit zaplacení faktury za dodané zboží do zemí EU a OECD skupiny 0. “Jde o jeden z žádaných produktů, na jehož další poskytování se nás řada vývozců opakovaně ptá. Dosud jsme takto pojistili například vývoz zemědělských a manipulačních strojů, piva, hutního materiálu nebo třeba i příborů,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Státní pojišťovny podporující domácí exportéry běžně krátkodobé úvěry do vyspělých zemí definovaných ratingem pro „riziko 0.“ pojišťovat nesmějí. Pandemie ale oslabila apetit komerčních institucí a Evropská komise výjimečně zpřístupnila tento segment i státním kreditním agenturám. Od března 2020 pojistil EGAP pojistil 87 českých vývozních smluv v hodnotě 1,6 miliardy korun. Zboží nejčastěji směřovalo do Polska, Slovinska, Itálie a Německa.

„EGAP už před propuknutím pandemie spustil on-line službu KLIKNI PRO EXPORT. Díky tomu mohou exportéři prověřit možnosti pojištění svého obchodního případu rychle, bezkontaktně a bez rizika prostřednictvím on-line služby na webu www.egap.cz,“ dodává Procházka.

Spolu s pojištěním vývozních pohledávek je v současné době v důsledku pandemie poptávané i pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy, tedy pojištění výrobního rizika. A dále také záruky COVID Plus, které jsou určeny na zajištění likvidity velkých exportujících firem, které se vinou pandemie dostaly do obtížné situace. Dosud EGAP schválil 125 záruk v objemu 25 miliard korun.

Celkový objem podpořeného exportu EGAP aktuálně přesahuje částku jednoho bilionu korun. Za 29 let fungování podpořila pojišťovna vývoz českých exportérů do 130 zemí světa, od Austrálie až po Zambii. Mezi historicky největší obchodní případy patří například modernizace železniční tratě v Ázerbájdžánu. Od roku 2011 tam české firmy s pojištěním EGAP zmodernizovaly přes 900 kilometrů kolejí za 750 milionů eur. Dále jsou to vodní elektrárny společnosti Energo-Pro v Gruzii, Bulharsku a Turecku. Letos dokončený projekt Turecké elektrárny Alpaslan 2 v hodnotě 600 milionu dolarů představuje největší českou investici v Turecku od roku 1989 a zároveň největší českou porevoluční investici do vodní energie.