EGAP loni pojistila meziročně nižší objem vývozu, vzrostl počet exportních trhů

Praha - Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) loni pojistila český vývoz za 34 miliard korun, meziročně to bylo o miliardu méně. Vzrostl ale počet zemí, do kterých EGAP export podpořila, z 47 na rekordních 54. Státní pojišťovna uplynulý rok uzavřela se ziskem 442 milionů korun, především díky nízkému počtu nových pojistných událostí, úsporám nákladů a úspěšnému vymáhání pohledávek. EGAP to dnes uvedla v tiskové zprávě. Předloni vykázala ztrátu 238 milionů korun, způsobila ji slabá koruna a zhoršení stavu některých pojistných událostí.

Pojišťovna EGAP loni s exportéry uzavřela 251 pojistných smluv, ve srovnání s předchozím rokem o dvě více. Mezi největší obchodní případy v uplynulém roce patřily dodávka letadel do Vietnamu za několik miliard korun, vývoz kolejových vozidel a techniky do Lotyšska nebo export parních turbín s generátorem do Thajska. Podpořila třeba také vývoz technologie pro vodní elektrárnu na Island, který rozšířil její seznam exportních trhů o novou zemi.

Pojišťovna loni vymohla pohledávky za 693 milionů korun, předloni jich bylo za 416 milionů korun.

V souvislosti s pandemií koronaviru EGAP také od května 2020 do konce loňského roku velkým exportně zaměřeným společnostem poskytovala záruky za úvěry prostřednictvím programu COVID plus. Za loňský rok schválila žádosti za 9,8 miliardy korun, za celé období se jednalo o záruky v objemu 22 miliard korun.

EGAP pojišťuje zejména bankovní úvěry se splatností delší než dva roky na financování vývozu velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních celků, dopravních staveb a investic, a to především do zemí s vyšším rizikem nezaplacení na straně kupujících. Vznikla v roce 1992, spadá pod ministerstvo financí. Vláda na konci roku 2019 schválila, že se EGAP stane 100procentním akcionářem České exportní banky.

Vybrané výsledky EGAP od roku 2016 do 2021:

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Pojištěný objem exportu 34 mld. Kč 35 mld. Kč 40,2 mld. Kč 35,8 mld. Kč 42,8 mld. Kč 31,9 mld. Kč Počet uzavřených smluv 251 249 140 203 134 93 Počet zemí, do kterých směřoval podpořený vývoz 54 47 35 37 33 39

Zdroj: EGAP