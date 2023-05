Edmontonu nestačily čtyři góly Draisaitla, Vaněček naskočil ve druhé třetině

New York - Leon Draisaitl nasázel čtyři branky, ale neodvrátil prohru hokejistů Edmontonu 4:6 ve Vegas v úvodním utkání druhého kola play off NHL. Německý útočník je s 11 trefami nejlepším střelcem vyřazovací části. Vítek Vaněček se dostal do branky New Jersey na ledě Caroliny ve 22. minutě za stavu 0:3. Český gólman pustil jeden gól z 11 střel, ale Devils zápas nezdramatizovali a do série vstoupili prohrou 1:5.

Fotogalerie

Draisaitl vstřelil ve čtvrté minutě první gól zápasu v přesilové hře a v závěru úvodní třetiny upravil na 2:3 z nenápadné akce. Lídr produktivity play off NHL (11+4) nahodil puk z nulového úhlu na branku a od zad Laurenta Brossoita se odrazil do sítě. Draisaitl zkompletoval hattrick ve 42. minutě, když v další početní převaze vyrovnal střelou do odkryté branky na 3:3. Poslední gól přidal z rychlého protiútoku a snížil na 4:5.

Vegas na úvodní Draisaitlův zásah rychle reagoval a otočil na 3:1. O obrat se gólově zasloužili Ivan Barbašev, Michael Amadio a Mark Stone. Domácí i po trefě na 3:3 přišli s rychlou odpovědí. Za 111 sekund už vedli 5:3 po brankách Barbaševa, první hvězdy zápasu, a Chandlera Stephensona. Výhru v závěru pojistil Jack Eichel. Čtyři branky dal o den dříve i Joe Pavelski, taktéž Dallasu jeho mimořádný výkon nestačil.

Carolina položila základ úspěchu v úvodní třetině, ve které soupeře přestřílela 10:1 a dala dva góly. Skóre otevřel po vyhraném vhazování Brett Pesce švihem zpoza levého kruhu přes chumel hráčů. Z přečíslení zvýšil Seth Jarvis a v úvodu druhé části vyhnal Jesperi Kotkaniemi gólmana Akira Schmida na střídačku.

New Jersey vzápětí snížilo. Nathan Bastian se dostal za domácí obranu a přelstil Frederika Andersena střelou nad vyrážečku. Vaněček inkasoval v 51. minutě, když jej překonal z levého kruhu Brady Skjei. Výhru Caroliny zpečetil Jesper Fast při risku hostů bez gólmana. Útočník Hurricanes Martin Nečas vyšel naprázdno, na druhé straně si Ondřej Palát připsal tři záporné body.

New Jersey začalo stejně jako v úvodním kole, v němž prohrálo první dva zápasy s Rangers shodně 1:5, ale sérii otočilo.

2. kolo play off NHL: Východní konference - 1. zápas: Carolina - New Jersey 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Branky: 10. Pesce, 15. Jarvis, 22. Kotkaniemi, 51. Skjei, 57. Fast - 26. Bastian. Střely na branku: 23:18. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey 37:01 minuty, inkasoval jeden gól z 11 střel a úspěšnost zásahů měl 90,9 procenta. Diváci: 18.735. Hvězdy zápasu: 1. Pesce, 2. Martinook, 3. Andersen (všichni Carolina). Západní konference - 1. zápas: Vegas - Edmonton 6:4 (3:2, 0:0, 3:2) Branky: 5. a 43. Barbašev, 10. Amadio, 19. Mark Stone, 44. Stephenson, 60. Eichel - 4., 20., 42. a 49. Draisaitl. Střely na branku: 34:27. Diváci: 18.243. Hvězdy zápasu: 1. Barbašev, 2. Stephenson, 3. Mark Stone (všichni Vegas).