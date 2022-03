Edmonton díky dvěma bodům McDavida porazil Washington 4:3 v prodloužení

New York - Hokejisté Edmontonu po třech prohrách zabrali, porazili Washington 4:3 v prodloužení a v boji o play off z devátého místa ztrácí na osmý Dallas jeden bod. Vítěznou brankou a asistencí pomohl Oilers Connor McDavid. Alexandr Ovečkin, jenž v úterý v historickém pořadí střelců vyrovnal třetího Jaromíra Jágra, proti Edmontonu nebodoval.Skóre utkání otevřel na začátku druhé třetiny hostující Nicklas Bäckström. Oilers ale góly Kailera Yamamota a Codyho Ceciho do konce druhé dvacetiminutovky stav zápasu otočili.O vyrovnání se ve 47. minutě postaral T.J. Oshie, ale domácí zásluhou Brada Malonea opět odskočili do těsného vedení. V závěru tlak Capitals sílil, ale brankář Mikko Koskinen odolával.Když už se zdálo, že Edmonton hubený náskok udrží, našel si puk mezi kruhy Oshie a dvě sekundy před závěrečnou sirénou svou druhou brankou v zápase srovnal. Prodloužení po třech a půl minutách rozhodl McDavid, jenž po výborné práci Leona Draisaitla na obranné modré čáře zakončil únik dva na jednoho rychlou střelou zápěstím.

NHL:

Edmonton - Washington 4:3 v prodl. Zápas Vancouver - Montreal se ještě hraje.