Ecclestone by Hamiltonovi trička zakázal, Schumachera je mu líto

Londýn - Nepříliš nadšený z týmu, v němž bude letos debutovat Mick Schumacher, i roztrpčený z aktivit úřadujícího šampiona Lewise Hamiltona je před startem letošní sezony bývalý promotér formule 1 Bernie Ecclestone. Podle něj nemá stáj Haas dostatečné kvality na to, aby syna sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera vedla ideální cestou. A u krajana Hamiltona má devadesátiletý Brit zase výhrady k jeho aktivitám v rámci hnutí Black lives matter.

"Kdybych se ještě v F1 pohyboval, pak bych nikomu nošení triček na pódiu nedovolil. Na sto procent by tu nebyl tenhle byznys s klekáním před závody," prohlásil Ecclestone v rozhovoru pro deník The Telegraph. "Jeho otci (Anthonymu) jsem i řekl, že by si měl Lewis dávat pozor, protože je využíván lidmi, kteří na té kampani vydělávají, a nikdo neví, kam ty peníze jdou."

Téma boje proti rasismu rozdělilo bývalého promotéra a aktuálního šampiona už v dřívější sezoně, kdy Ecclestone aktivity hnutí taktéž kritizoval a nechal se slyšet, že "černoši jsou často větší rasisté než běloši". Hamilton zase jeho výroky označil z "ignorantské" a "bez znalosti věci."

Vedení F1 následně i založilo pracovní skupinu pro rozmanitost a rovnoprávnost, jejíž součástí se stal i Hamilton. "Celá F1 společně podporuje projekt WeRaceAsOne a jezdci mohou libovolně vyjádřit svou iniciativu před každými závody," prohlásil mluvčí seriálu.

Ecclestone ale nebyl nadšený ani z nového týmu ostře sledovaného nováčka Micka Schumachera, který bude letos v F1 debutovat za stáj Haas. "Je to jméno, které ve formuli 1 musí být, ale je mi ho trochu líto, protože má kvality na to, aby dosáhl více než s lidmi, s nimiž je teď. Nejsem si jistý, že se tam toho může příliš naučit," netajil rozpaky Ecclestone.

Syn německé motoristické legendy je ve 22 letech šampionem sérií F3 či F2 a rovněž patří k členům akademie Ferrari, tedy týmu, kde jeho otec získal pět mistrovských titulů. Haas by ale neměl podle prognóz do letošních bojů o přední příčky příliš zasáhnout a kvůli změnám pravidel pro příští rok zřejmě nebude ani svůj vůz příliš vyvíjet.

"Perfektním týmem pro Micka by byl Red Bull, který má na to vyhrávat závody a lidi, jež ho mohou dobře podporovat. Jeho výkon v F2 byl skvělý, ale s tímhle týmem to nebude mít snadné zopakovat," dodal proto Ecclestone.

Nová sezona formule 1 odstartuje v neděli závodem v Bahrajnu.