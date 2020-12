ECB rozšířila program nákupů dluhopisů, prodloužila jeho platnost

Frankfurt - Evropská centrální banka (ECB) dnes rozšířila program nákupů dluhopisů o půl bilionu na 1,85 bilionu eur (48,7 bilionu Kč) a prodloužila i jeho platnost. Chce tak podpořit ekonomiku, která se potýká s dopady pandemie způsobené šířením nového koronaviru. ECB také uvedla, že hlavní úroková sazba zůstává nula procent.

Rozhodnutí je v souladu s očekáváním, prezidentka ECB Christine Lagardeová totiž o rozšíření programu v minulých týdnech hovořila. Čekalo se pouze na to, v jakém rozsahu posílení programu PEPP bude. Platnost programu ECB prodloužila nejméně do března 2022, zatímco dosud počítala s jeho trváním do poloviny roku 2021.

Nákupy dluhopisů, na které banka použije nově natištěné peníze, snižují dlouhodobé náklady na úvěry. Pomáhají také zajistit bezproblémový tok peněz a jejich dostupnost spotřebitelům, firmám i vládám. To je nezbytné, pokud mají firmy přežít současnou pandemii a vyrovnat se s dopady uzávěry ekonomiky.

Trhy nyní čekají na tiskovou konferenci, na které Lagardeová od 14:30 SEČ vysvětlí kroky, o nich banka dnes rozhodla.