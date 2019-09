ECB by mohla oznámit nová opatření na podporu ekonomiky

Frankfurt - Evropská centrální banka (ECB) by dnes mohla oznámit nová opatření na podporu hospodářského růstu v eurozóně. Šéf ECB Mario Draghi už po minulém zasedání naznačil, že chystá uvolňování měnové politiky, které by podle zdrojů agentury Reuters mohlo být v masivním rozsahu. Ve hře je snížení úroků, důraznější příslib držet úrokové sazby delší dobu nízko a také opatření, které bude komerčním bankám kompenzovat důsledky záporných úroků.

Základní úroková sazba ECB je už více než tři roky na nule, depozitní sazba činí dokonce minus 0,4 procenta. To znamená, že komerční banky musejí za uložení svých peněz u ECB platit.

Finanční trhy očekávají, že ECB dnes přinejmenším sníží depozitní sazbu o 0,1 procentního bodu na minus 0,5 procenta. Bylo by to první snížení od roku 2016. Téměř čtvrtina ekonomů v anketě agentury Reuters se však domnívá, že by depozitní sazba mohla klesnout až o 0,2 procentního bodu.

Řada činitelů ECB podle zdrojů podporuje také obnovení nákupů dluhopisů. To ale komplikuje negativní postoj některých severoevropských zemí. I tak většina ekonomů uvádí, že ECB oznámí návrat k takzvanému kvantitativnímu uvolňování měnové politiky, které zahájí v říjnu měsíčním nákupem aktiv za 30 miliard eur (777 miliard Kč). Je ale pravděpodobná také úprava pravidel nákupů dluhopisů vzhledem k nedostatku dluhu, který by splňoval požadavky centrální banky.

Předchozí program nákupů dluhopisů, jehož prostřednictvím ECB napumpovala do ekonomiky nově natištěné peníze v hodnotě 2,6 bilionu eur, centrální banka ukončila loni v prosinci.