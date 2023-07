Eben, Nesvačilová a Sladký ve Varech pokřtili Tarantinovu knihu

Karlovy Vary - Moderátor a herec Marek Eben, herečka Petra Nesvačilová a filmový kritik Pavel Sladký dnes na festivalu v Karlových Varech pokřtili knihu Quentina Tarantina. Slavný filmový režisér publikaci s názvem Filmové spekulace uspořádal podle klíčových filmů ze 70. let, z nichž všechny viděl poprvé jako mladý divák. Americký režisér, který proslul jako drsný a černohumorný vypravěč, knihu napsal svým typickým "tarantinovským" stylem.

"Já mám samozřejmě rád Pulp Fiction, protože je to odvážný film. Mám rád Tarantina vůbec, protože on je představitel černého humoru, a toho je dneska málo, to je vzácné zboží. Úplně nesdílím tu jeho vášeň v krvi, ale u něho je to nadsázka a ten humor to tak hezky obrousí, takže víte, že on to nemyslí tak úplně vážně a spíše si dělá legraci z lidí, kteří takové filmy točí," řekl ČTK Eben.

V Tarantinových filmech je ledacos, od tajemných hongkongských akčních titulů až k francouzské nové vlně. A obsahují již tradičně značnou dávku krve, brutálního humoru a skvělé muziky. "Musíte v sobě spojovat čtyři různé šílence, abyste napsali takovýhle scénář," uvedl režisér po natočení krváku Kill Bill.

Tarantinovi říkají samouk z videopůjčovny, který všechno odkoukal z plátna. Nikdy nestudoval žádné školy, ale filmem je posedlý odmalička. Letos 27. března oslavil šedesátiny.

Za svou kariéru Tarantino napsal a režíroval devět celovečerních titulů včetně dvoudílného Kill Bill – Gauneři (Reservoir Dogs), Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill Vol. 1, Kill Bill Vol. 2, Grindhouse: Auto zabiják (Death Proof), Hanebný pancharti (Inglourious Basterds), Nespoutaný Django (Django Unchained), Osm hrozných (The Hateful Eight) a naposledy Tenkrát v Hollywoodu (Once Upon a Time v Hollywoodu).

K jeho snímku Osm hrozných z roku 2015, ve kterém Tarantino typicky mísil western s hororem, komedií i detektivkou, nahrál soundtrack slavný skladatel Ennio Morricone a získal za něj Oscara. Na vzniku nahrávky se podíleli i členové Českého národního symfonického orchestru.

Tarantino letos dokončil psaní scénáře svého údajně posledního, desátého filmu. Ponese název The Movie Critic. Jeho příběh se odehrává v Los Angeles na konci 70. let, spekuluje se, že by ženskou hrdinkou mohla být filmová kritička Pauline Kaelová, které Tarantino během své kariéry několikrát vyjadřoval poklonu.