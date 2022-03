E15: ČEZ za přípravu Dukovan zatím zaplatil 1,8 miliardy korun

Praha - Elektrárenská společnost ČEZ zaplatila za přípravu stavby nového jaderného bloku Dukovan dosud zhruba 1,8 miliardy korun. Celkem jí do roku 2024 tato etapa má stát asi 4,5 miliardy korun. Deník E15 ale uvedl, že ČEZ by se měl nakonec podílet na přípravách pravděpodobně až do roku 2029. Firmu by to stálo dalších 18,5 miliardy, dohromady tedy asi 23 miliard korun. Společnost ČEZ zahájila tendr na stavbu minulý týden, zkušební provoz nového jaderného bloku by měl začít v roce 2036.

ČEZ zatím platil například za povolování a sjednávání smluv. "Peníze budou využity na získání územního rozhodnutí, organizaci mezinárodního výběrového řízení na dodavatele stavby a na přípravu kompletní smluvní dokumentace na celou výstavbu," řekl deníku mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Velkou část nákladů podle něj tvoří mzdy téměř 300 pracovníků, kteří se na přípravách budou postupně podílet, ale i poplatky ze smlouvy o připojení s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS. Dalším nákladem jsou vykupované pozemky.

Podle ministerstva průmyslu by mělo touto fází financování projektu skupinou ČEZ skončit. Soukromá firma si totiž půjčuje na trhu dráž než stát. Podle zdrojů deníku ale bude ČEZ zřejmě nakonec zapojen do financování déle, a to až do roku 2029. Z neveřejného dokumentu pátého zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů podle E15 vyplývá, že by za dalších pět let příprav ČEZ zaplatila 18,5 miliardy korun. Skupina by platila třeba přípravy na získání stavebního povolení nebo povolení k výstavbě.

Ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jozef Síkela (za STAN) minulý týden uvedl, že dostavba Dukovan je největší investicí v novodobých dějinách České republiky. Zástupci vlády i ČEZ si stojí za tím, že nový reaktor má stát zhruba 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Přesná cena ale bude známa až po ukončení soutěže. Vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. Začít stavět se má v roce 2029, zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2036. Mezi uchazeče o stavbu patří francouzská společnost EDF, jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawatt (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech.