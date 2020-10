E.ON Distribuce změní od začátku příštího roku jméno na EG.D

Praha - Společnost E.ON Distribuce změní od začátku příštího roku jméno, nově ponese název EG.D. ČTK to dnes řekla mluvčí E.ON v ČR Martina Slavíková. Zkratka EG.D je podle ní odvozena z anglického Electricity and Gas Distribution, tedy distribuce elektřiny a plynu. E.ON Distribuce se tím odliší jako distributor energií od obchodní společnosti E.ON Energie kvůli lepší orientaci zákazníků na energetickém trhu, uvedla mluvčí. EG.D zůstane součástí skupiny E.ON v ČR.

Pro zákazníky a partnery firmy se nic nemění. "Všechny uzavřené smlouvy platí automaticky dál. Zákazníci se nemusejí o nic starat," řekl předseda představenstva E.ON Distribuce Zdeněk Bauer.

Slavíková uvedla, že přejmenování se týká jen společnosti E.ON Distribuce. U ostatních společností, které jsou součástí skupiny E.ON v ČR, zůstává vše při starém. Krok je podle ní také jedním ze série opatření, která směřují k naplnění požadavků české i evropské legislativy.

Distribuční území elektřiny i plynu je v Česku rozděleno mezi mezi několik firem. U elektřiny jde o společnosti ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PREdistribuce, u plynu pak o GasNet, E.ON Distribuce a Pražská plynárenská Distribuce. Distributora energií si lidé nevolí, vybírají si až mezi jednotlivými dodavateli. Mluvčí uvedla, že firma se snaží zákazníkům vysvětlovat, jaké rozdíly mezi dodavatelem a distributorem energií jsou.

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž dnes ČTK řekl, že firma ČEZ Distribuce zvolila pro lepší orientaci zákazníků rozdílnou cestu než nyní E.ON. "Již v roce 2016 jsme změnili logo ČEZ Distribuce. V logu již není název ČEZ, ale jen Distribuce a typické 'éčko' není v případě distribuce oranžové, ale šedivé. Zároveň jsme oddělili obsluhu klientů distribuce a prodeje," dodal Kříž. Novou vizuální podobu své značky minulý týden představila také společnost GasNet, která je od října loňského roku plně vlastněna sdružením investorů pod vedením Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) a už není součástí skupiny innogy v ČR, kam dříve patřila.

Slavíková připomněla, že distributor se stará o to, aby elektřina i plyn doputovaly do domovů a firem na daném distribučním území. Společnost E.ON Distribuce, nově EG.D, podle ní vlastní a spravuje na 66.000 kilometrů elektrického vedení na jižní Moravě, v jižních Čechách, na Vysočině a v části Zlínského a Olomouckého kraje. Dále to je 4000 kilometrů plynovodní sítě na jihu Čech a Pelhřimovsku. Celkem zásobuje 1,5 milionu odběrných míst elektřinou a 110.000 plynem.

"Od nového roku začnou lidé vídat naše pracovníky v nových barvách a s novým logem EG.D. Toho bez pochyb budou už teď chtít využít tzv. energošmejdi, kteří se budou snažit lidem namluvit například, že E.ON v České republice končí a zákazníci si musí vybrat jiného dodavatele energií. Není to pravda a lidé by měli být obzvláště ostražití," podotkla.

Dominantní barva EG.D podle ní bude modrá v kombinaci s červenou. Více informací je na webu www.egd.cz. Tady zákazníci postupně najdou informace a služby, na které byli zvyklí na zatím stále aktuálním webu www.eon-distribuce.cz.