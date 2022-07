Džabúrová hlídá Mariaové děti, teď se spolu utkají o finále Wimbledonu

Londýn - V takřka rodinný souboj se promění ve čtvrtek semifinále ženské dvouhry ve Wimbledonu mezi Tunisankou Ons Džabúrovou a Němkou Tatjanou Mariaovou. Přestože tuto dvojici tenistek od sebe dělí sedm let, 101 příček v žebříčku WTA a každá reprezentuje jinou zemi, jsou velkými kamarádkami, které se setkávají i mimo kurty. Zatímco čtyřiatřicetiletá Mariaová je matkou dvou dcer, druhá hráčka světa Džabúrová jí občas pomáhá s hlídáním dětí a patří do jejího rodinného kruhu. Nyní se spolu utkají o první grandslamové finále v životě.

"S Ons se známe snad už věky. Miluje mé děti a má je jako své," řekla k vzájemnému souboji Mariaová, matka osmileté Charlotte a roční Cecilie. Džabúrová si ji proto zase dobírala. "Ano, už jsem se (Charlotte) ptala, zda bude fandit víc mně, nebo mamince," uvedla s úsměvem čtvrtfinálová přemožitelka Marie Bouzkové.

Zatímco sedmadvacetiletá Tunisanka se dostala do semifinále turnajů velké čtyřky jako první hráčka ze severní Afriky a arabského světa v historii, Mariaová je zase ve věku 34 let a 332 dní nejstarší debutantkou v semifinále grandslamu v takzvané open éře. Do letošního Wimbledonu startovala čtyřiatřicetkrát v hlavní grandslamové soutěži. Dosud ale nikdy nepřešla přes třetí kolo.

"Tatjanu miluju. Její rodina je úžasná a ona je skvělá kamarádka. Jsem ráda, že se také dostala do semifinále," prohlásila Džabúrová, která doplnila, že spolu obě tenistky i grilují. "Je jedním z příkladů, ke kterým by měly ostatní vzhlížet. Hodně si toho prožila, aby se na turnajích dostala dál. A podívejte se na ni teď. Je v semifinále poté, co přivedla na svět dvě děti. Je to úžasný příběh," vyzdvihla Tunisanka.

Mariaová, jež dříve nastupovala pod dívčím jménem Maleková, se dostala do semifinále po výhře nad krajankou Jule Niemeierovou. Stala se tak po Steffi Grafové, Angelique Kerberové, Sabine Lisické, Julii Görgesové a Bettině Bungeové šestou Němkou v semifinále Wimbledonu. Ve věku 34 a více let to před ní dokázaly jen Billie Jean Kingová, Martina Navrátilová, Chris Evertová, Venus Williamsová a Serena Williamsová. "Je to neuvěřitelné, nemůžu tomu uvěřit. Jsem na to hrdá," uvedla rodačka z Bad Saulgau.

Přestože se obě kamarádky střetnou o životní úspěch, mají již nyní jasno. Ať už se do finále letošního Wimbledonu dostane kdokoli, jejich vztahy to nenaruší. "Jsme takovými profesionálkami, že půjdeme na kurt, odevzdáme tam maximum a po zápase bude vše zase v pořádku," dodala Mariaová.