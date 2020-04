Dylan s písní o Kennedym dosáhl na první místo žebříčku Billboard

New York - Písničkář Bob Dylan se poprvé dostal do čela amerického žebříčku Billboard Hot 100 díky své nové písni o atentátu na bývalého amerického prezidenta Johna Kennedyho. Píseň Murder Most Foul trvá téměř 17 minut a 78letý Dylan v ní připomíná události 60. let minulého století, tituly tehdejších hitů a plejádu osobností od The Beatles po Marilyn Monroeovou.

Píseň spatřila světlo světa 27. března a za první týden zaznamenala 10.000 stáhnutí, uvedla monitorovací společnosti Nielsen Music/MRC Data. Na streamingových platformách zaznamenala 1,8 milionu poslechů.

Dylan jako skladatel se na vrchol žebříčku magazínu Billboard nikdy nedostal, nejvýš byl druhý v roce 1965 s Like a Rolling Stone a o rok později ještě s písní Rainy Day Women. Uspěl ovšem jako textař v roce 1963 s písní Blowin' in te Wind. a v roce 1965 s textem písně Mr. Tambourine Man.

Držitel Nobelovy ceny za literaturu z roku 2016 vydal naposledy album s novými písněmi v roce 2012. Po této vysoce hodnocené kolekci s názvem Tempest následovalo několik nahrávek z převzatého materiálu. Fanoušky a kritiky však příliš nenadchly. Obávali se, že po obdržení Nobelovy ceny už jejich idol s ničím podstatným nepřijde.

Poněkud tajnůstkářskému hudebníkovi bude 24. května 79 let a je stále koncertně aktivní, i když jeho turné Never Ending Tour bylo kvůli koronavirové pandemii přerušeno