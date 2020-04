Dylan potěšil fanoušky vydáním další nové skladby

Los Angeles - Americký písničkář Bob Dylan po nedávném překvapivém zveřejnění takřka 17minutové nové písně opět potěšil své fanoušky vydáním další skladby. Píseň se jmenuje I Contain Multitudes a podobně jako skladba z března Murder Most Foul obsahuje četné historické odkazy, tentokrát na amerického romantického básníka a prozaika Edgara Allana Poea, známou dětskou oběť holokaustu Anne Frankovou, kapelu The Rolling Stones či anglického básníka a malíře Williama Blakea.

I Contain Multitudes a Murder Most Foul, ve které zpívá o událostech, osobnostech a atmosféře 60. let minulého století včetně atentátu na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, jsou Dylanovy první nové skladby za posledních osm let, poznamenala agentura APA.

Ačkoli je I Contain Multitudes s necelými pěti minutami oproti Murder Most Foul výrazně kratší, na intenzitě, zpěvu i hudbě jí to nijak neubírá. Dylan textem opět podle APA prokázal, že je hoden Nobelovy ceny za literaturu, kterou obdržel v roce 2016.

O tom, kdy a kde byla skladba nahrána, nejsou známé podrobnosti. Deník Los Angeles Times poznamenal, že Dylanův tajnůstkářský přístup jen dokazuje autorovu naprostou spokojenost s postupným vydáváním nových písní bez jakýchkoli fanfár, které by doprovázely představení oficiálního alba. Tím posledním s novými písněmi, které Dylan vydal, byla před osmi lety vysoce hodnocená kolekce s názvem Tempest (Bouře). Po ní následovalo několik nahrávek z převzatého materiálu, které ale fanoušky i kritiky příliš nenadchly.

Poněkud tajnůstkářskému hudebníkovi bude 24. května 79 let a je stále koncertně aktivní, i když jeho turné Never Ending Tour bylo kvůli koronavirové pandemii přerušeno a vystoupení v Japonsku odložena. V červnu má ale turné pokračovat v USA, kde je do poloviny července plánováno 25 koncertů.