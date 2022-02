Dvořákův čtyřbob je po polovině olympijského závodu až dvaadvacátý

Jen-čching (Čína) - Čtyřbob Dominika Dvořáka je po polovině olympijského závodu dvaadvacátý z 28 posádek a v neděli ho čeká boj o to, aby mohl absolvovat finálové čtvrté kolo. Po dvou ze čtyř jízd v ledovém korytě v Jen-čchingu vede favorizovaný Němec Francesco Friedrich těsně před krajanem Johannesem Lochnerem.

Pilotovi Dvořákovi s Janem Šindelářem, Jakubem Noskem a Dominikem Záleským první soutěžní den nevyšel. V úvodním kole předvedl český bob rozháranou jízdu a dělil se o 23. pozici. V druhém si po chybách v závěru 21. časem mírně výsledkově polepšil, ale nabral další ztrátu. Po vystoupení z bobu si Dvořák zklamaně držel hlavu v dlaních.

"Výsledek mluví za všechno, tohle určitě není to, co si představujeme a chceme. Je mi to líto. Druhá jízda byla malinko lepší, ale ta třináctka (zatáčka) tady, to je zlo. Je to zklamání," řekl Dvořák. "Dělám chyby v řízení. Dráha je rychlejší, jezdí se o vteřinu rychleji než v tréninku. Chová se to malinko jinak a nájezdy i výjezdy jsou trošku jiné. Jde to prostě za mnou."

Češi po úvodním dnu ztrácejí 42 setin na Brazilce Edsona Luquese Bindilattiho, jenž drží dvacáté místo, které jako poslední zaručí postup do čtvrté, finálové jízdy. "Chceme jet aspoň čtvrtou jízdu. My tři vzadu musíme zabrat na startu a pak uvidíme, co s tím půjde dělat," řekl brzdař Šindelář. "Pak už to bude na mně," dodal Dvořák. Pilot, který byl na těchto hrách patnáctý s Noskem ve dvojbobech, skončil ve čtyřkách po třetí jízdě i při svém olympijském debutu před čtyřmi lety v Pchjongčchangu.

V čele je i díky nejrychlejším startům obhájce zlata Friedrich. Šampion z dvojbobů ale svádí vyrovnaný souboj s reprezentačním kolegou a rivalem Lochnerem, jenž po prvním kole vedl. Po nejlepší druhé jízdě se na první místo posunul mistr světa Friedrich, i když jen o tři setiny. Kanaďan Justin Kripps ztrácí na třetím místě 38 setin.

"Prostě jsme udělali příliš mnoho chyb. Od října si říkáme, že nemáme běžet tak daleko, a co uděláme? Běžíme příliš daleko," kritizoval perfekcionista Friedrich po první jízdě. Jeho posádka zareagovala a v druhém kole vylepšila startovní rekord na 4,82. "Tím jsme ostatní trochu zaskočili, i konečným časem. Bylo důležité se posunout dopředu," uvedl třináctinásobný mistr světa a devítinásobný vítěz Světového poháru.

Jednatřicetiletý Friedrich usiluje o zopakování vítězného double z minulých her, což se ještě žádnému pilotovi nepodařilo. Pokud získá čtvrté zlato, vyrovná nejúspěšnějšího bobistu historie, svého krajana Andrého Langeho.

Muži - čtyřboby (po 2 ze 4 jízd): 1. Německo (Friedrich, Margis, Bauer, Schüller) 1:57,00 (58,29+58,71), 2. Německo (Lochner, Bauer, Weber, Rasp) -0,03 (58,13+58,90), 3. Kanada (Kripps, Sommer, Stones, Coakwell) -0,38 (58,38+59,00), ...22. ČR (Dvořák, Šindelář, Nosek, Záleský) -2,51 (59,71+59,80).