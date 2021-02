Dvořák s Noskem jsou v polovině závodu dvojbobů na MS sedmnáctí

Altenberg (Německo) - Dominik Dvořák s Jakubem Noskem jsou v polovině závodu dvojbobů na mistrovství světa v Altenbergu až sedmnáctí. Česká posádka zaostává v německém středisku po dvou jízdách v hustém sněžení o 1,83 sekundy za domácím suverénem Francescem Friedrichem. Vítěz Světového poháru vede po úvodním dnu o 88 setin před krajanem Johannesem Lochnerem a s brzdařem Alexanderem Schüllerem míří k zisku sedmého světového titulu v řadě.

Dvořák s Noskem zahájili šampionát čtrnáctým časem a drželi v té chvíli stejnou pozici, kterou vloni obsadili v konečném pořadí a jež je na MS jejich maximem. Český pilot v této sezoně pohárového seriálu obsadil životní třetí příčku v konečném pořadí a jeho cílem v Altenbergu je umístění v desítce, ve druhém kole se ale české posádce tato meta vzdálila.

Až sedmnáctý čas znamenal propad. Od top 10, kterou uzavírá dvojnásobný vicemistr světa Justin Kripps z Kanady, dělí Čechy 39 setin sekundy. Dvořák momentálně zaostává i za svým nejhorším výsledkem v sezoně SP, kterým bylo čtrnácté místo.

"První jízda byla super, docela i dobrej start, ale nějakým záhadným způsobem to nejelo a nevím proč. V druhé jízdě byly chybičky, hned za jedničkou a pak mezi dvanáctkou a třináctkou jsme šli do smyku...," konstatoval Dvořák v nahrávce pro média a z výsledku byl slyšitelně zklamaný. "Když se podívám na dost posádek, které jedou přede mnou a dělají ještě větší chyby, tak jim to pořád jede rychleji než mně. Nerozumím tomu, proč to tady zrovna nejede. Nevím, nevím, nevím," dodal bezradně.

Zbylá dvě kola jsou na programu v neděli. "Budeme to muset rozebrat s trenérem, kde by mohla být nějaká chyba. Do zítřejších dvou závodů chceme ideálně přidat na startu, mít dvě super jízdy a posunout se co nejvýš," uvedl.

Dvojnásobný olympijský vítěz Friedrich usiluje včetně kategorie čtyřbobů o celkově desátý titul mistra světa. Jeho ziskem by se odpoutal v čele historických statistik od italské legendy 50. a 60. let Eugenia Montiho. Němci v Altenbergu útočí na absolutní triumf, čtvrtého Hanse Petera Hannighofera dělí od třetího Švýcara Michaela Vogta desetina sekundy.

Mistrovství světa v jízdě na bobech:

Dvojboby:

Muži (průběžné pořadí po 2 jízdách):

1. Friedrich, Schüller 1:50,24 (54,83+55,41), 2. Lochner, Franke (všichni Něm.) -0,88 (55,37+55,75), 3. Vogt, Michel (Švýc.) -0,93 (55,35+55,82), ...17. Dvořák, Nosek (ČR) -1,83 (55,81+56,26).

Od 14:30 ženy - 3. a 4. jízda.