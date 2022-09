Dvořák rozhodl o pardubické výhře nad Třincem v prodloužení

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili ve druhém extraligovém kole mistrovský Třinec 4:3 v prodloužení a podruhé za sebou získali dva body. V pátek vyhráli v prodloužení i na ledě Kladna. Dnešní utkání rozhodl v 62. minutě obránce Tomáš Dvořák.

Třinec v utkání třikrát vedl, jenže Východočeši dokázali před devítitisícovou návštěvou vždy srovnat a pak udeřili v prodloužení. Dvakrát se v utkání prosadil pardubický útočník Adam Musil. Oceláři tak i nadále čekají na premiérovou výhru v nové sezoně.

První třetina nabídla čtyři góly a všechny z přesilových her. Do vedení šli nejprve hosté z Třince, když se puk od horní tyčky odrazil před branku, kde dorážel Daňo. Za necelou minutu bylo vyrovnáno, když početní výhodu po pěti vteřinách využil Adam Musil. Ten pohotově dorážel po zákroku Mazance proti střele Říčky.

Oceláři poté využili i svou druhou přesilovku. Ve 13. minutě nejprve střílel Nestrašil a v následném závaru dotlačil Marcinko puk za Willa. Zanedlouho mělo více hráčů na ledě Dynamo, po čtyřminutovém vyloučení Marinčina hrálo třicet vteřin i v pěti proti třem. To se ještě domácí neprosadili, ale v pokračující přesilovce propálil v 18. minutě Mazance obránce Čerešňák a vstřelil svou první branku v dresu Pardubic.

Další velká výhoda se naskytla Třinci, když byli ve 24. minutě v rychlém sledu vyloučeni Radil s Hrádkem. Oceláři měli k dispozici minutu a 45 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku, ale tentokrát se neprosadili. Pardubičtí tlaku Třince odolali za velkého přispění brankáře Willa, jenž si připsal tři důležité zákroky. Nový gólman Dynama zlikvidoval střely Růžičky či Marinčina.

V polovině druhé třetiny pak ujel Hudáček, ale Will byl znovu připraven. Druhou třetinu přesto vyhráli Oceláři, protože v jejím závěru našel Chmielewski přihrávkou zpoza branky Hrehorčáka, jenž poslal Třinec do vedení.

Ve třetí třetině atraktivního duelu byl blízko vyrovnání Paulovič, který v přesilovce trefil tyč. Až ve 47. minutě se zaplněná pardubická aréna radovala, když po střele Košťálka doklepl puk do odkryté branky Adam Musil.

Vzápětí měl další třineckou šanci Hrehorčák, ale Pardubičtí se ubránili. Hokejisté Dynama byli aktivní i směrem dopředu, v 56. minutě si vytvořili velký závar, ale hosté nerozhodný stav uhájili až do konce třetí třetiny.

V prodloužení rozhodl o výhře Pardubic Dvořák, jenž si najel na přihrávku Pauloviče a sám před Mazancem zakončil přesně.

Hlasy trenérů po zápase:

Marek Zadina (Pardubice): "Hrál se velmi dobrý zápas, narazily na sebe silné týmy. Bylo znát, že Třinec doma prohrál první zápas. Bylo super, že jsme se vždy dotáhli a dali góly v přesilovkách. Prohrávali jsme pak 2:3, ale pořád jsme věřili, že náš tým má charakter a sílu, a že gól ještě dáme. Udělali jsme korektury ve hře, chtěli jsme to zjednodušit a víc se tlačit do brány. Dali jsme gól na 3:3. Klíčem k vítězství byla ještě ubráněná přesilovka Třince pěti proti třem. Chtěl bych poděkovat klukům, že se nevzdali a měli sílu otočit stav zápasu. Bereme skvělé dva body."

Vladimír Országh (Třinec): "Viděli jsme dobrý zápas z obou stran. V první třetině dominovaly speciální týmy, když všechny góly padly v přesilovkách. Nás trochu mrzí, že jsme nevyužili tu pět na tři. Do třetí třetiny jsme i tak šli s náskokem 3:2 a doufali jsme, že to můžeme dotáhnout do vítězného konce. Pardubice bohužel ukázaly svou sílu. Naši hráči to odmakali, remíza byla zasloužená. V prodloužení jsme udělali chybu v komunikaci, domácí získali extra bod. Byl to dobrý zápas proti těžkému soupeři. Chtěli jsme víc, ale můžeme se odrazit do dalších bojů v sezoně."

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 4:3 v prodl. (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. A. Musil (Říčka, Košťálek), ), 18. Čerešňák (Radil, T. Zohorna), 47. A. Musil (Košťálek, Čerešňák), 62. T. Dvořák (Paulovič) - 5. Daňo (Marinčin, Marcinko), 13. Marcinko (Nestrašil, M. Růžička), 40. Hrehorčák (Chmielewski, M. Doudera). Rozhodčí: Hribik, Vrba - Kis, Lučan. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:2. Diváci: 9085.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála - Hyka, T. Zohorna, Radil - A. Musil, R. Kousal, Říčka - Rohlík, Poulíček, Paulovič - Urban, Rákos, Koffer. Trenér: Rulík.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, Adámek, Čukste, Ročák, J. Jeřábek - M. Růžička, Marcinko, Daňo - Nestrašil, Hudáček, D. Voženílek - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Svačina, Lyszczarczyk, Dravecký. Trenér: Moták.