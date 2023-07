Dvořák: Jedním z největších témat v EU bude Ukrajina a její vstup do bloku

Praha - Jedním z největších témat v Evropské unii bude v příštích letech Ukrajina a její vstup do bloku. Zapomínat se ale podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) nemůže ani na západní Balkán, ke kterému má i jakožto čestný občan Kosova srdeční vztah. Řekl to v rozhovoru ČTK. Je podle něj také pravděpodobné, že s rozšířením EU o další země budou muset přijít institucionální změny.

Některé z balkánských zemí se poté, co se Ukrajina po ruské invazi výrazně přiblížila členství v EU, obávaly, že se jejich evropské ambice stávají upozaděnými. I starší členové EU si ale podle Dvořáka uvědomují, že Balkán nelze ztratit. Stejně jako francouzský prezident Emmanuel Macron si ministr myslí, že si nemůže EU dovolit nechat region v nestabilitě, jinak by mohl vzniknout zásadní problém.

"Je potřeba si také uvědomit, že to není jednotný homogenní celek. Tam je šest nebo sedm vlád, každá je na tom trošku jinak, každá řeší nějaký svůj vnitřní problém. Někdy náboženský, někdy etnický, někdy ekonomický, někdy vnitropolitický, někdy zahraničněpolitický, jestli má mít vazby na Rusko, Čínu, Ameriku," poznamenal Dvořák. Není podle něj tedy možné situaci řešit jedním společným postupem.

Princip postupného přibližování k EU, o kterém hovořil dříve i Macron, podle Dvořáka dává smysl. Například za splnění několika podmínek by mohly země získat účast ve společném trhu. "Ale zase účast ve společném trhu znamená, že musíte akceptovat společné normy," řekl. Balkánské země by podle ministra měly být postupně přibírány k jednání. "Byť třeba zatím bez hlasovacího práva, ale už třeba si vyslechnout jejich názory, jejich hlas," řekl. Zmínil také Kosovo a Srbsko, kde nebude možnost prohloubit vztahy s EU, dokud nedojde ke zklidnění situace mezi těmito dvěma zeměmi a k obnovení dialogu.

Srbsko podle Dvořáka trochu balancuje, nicméně prezident Aleksandar Vučič hledá cestu. "Pro mě dobrá zpráva je, že ji chce hledat. Bývaly doby, kdy jsem měl pocit, že Srbsko se definitivně rozhodlo, že tudy cesta nevede a že jediná spása je v Rusku a (prezidentu Vladimiru) Putinovi. Myslím, že tady došlo k určitému posunu," uvedl Dvořák.

Vyjádřil svůj obdiv mimo jiné k Severní Makedonii. "Zdá se mi, že je nejskromnější v požadavcích a nejvíc ochotná dělat ústupky i za cenu velké politické ztráty uvnitř publika," uvedl v souvislosti se změnou jména i ústavy. Kosovo a Albánie pak podle něj mají nejvíce prozápadní vlády.

Co se týče ukrajinského vstupu do EU, lze podle Dvořáka těžko predikovat, zda do konce roku začnou přístupová jednání. "Ukrajinci velmi pozitivně přistupují k domácím úkolům a plní je. Jestli v říjnu už budou tak daleko, aby se v prosinci dala zahájit přístupová jednání, vám teď neumím říct," poznamenal s ohledem na říjnový termín, kdy má Ukrajina obdržet formální hodnocení postupu v reformách. "Měli bychom Ukrajině stále hmatatelným způsobem dokazovat, že jsme je neopustili, že jsou na správné cestě a že když budou pokračovat tudy, tak že dosáhnou cíle, který chtějí," dodal Dvořák.

Některé státy pravděpodobně budou před rozšířením EU žádat institucionální změny ve fungování bloku. Debaty se mohou vést například o příklonu od jednomyslného k většinovému hlasování v některých oblastech. Česko nyní zastává postoj, že rozšíření EU výrazně podporuje, odklon od jednomyslnosti nikoli. Aktuálně ale žádná z kandidátských zemí není vyloženě blízko vstupu do EU, debata tedy může trvat dlouho, míní Dvořák.

"Já dlouhodobě neskrývám, že jsem eurofederalista. Myslím, že EU má obrovský ekonomický potenciál a ekonomickou sílu, ale svoji politickou sílu ještě pořád neumí úplně přesně zužitkovat. Není tím blokem, který by mohl stát někde na té šachovnici mezi Spojenými státy, Ruskem, Čínou, Indií a velkými hráči, protože pořád je to 27 individuálních států a vnitřní vyjednávání je složité," uvedl.

Válka na Ukrajině ale ukázala, že i pod podmínkou jednomyslného hlasování je Evropa schopna držet pohromadě, což Putin nečekal. "Uvědomuji si naprosto jednoznačně, že rozhodnutí, které je přijato konsensuálně, má mnohem větší sílu a váhu, než kdybychom někoho přehlasovali," doplnil Dvořák. Všechny modely proto mají podle něj výhody i nevýhody.