Dvojnásobný olympijský vítěz Krpálek byl vyhlášen nejlepším judistou Evropy

Sofia - Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek byl vyhlášen nejlepším judistou Evropy roku 2021. Toto ocenění získal jako první Čech v historii a převzal ho na šampionátu v Sofii, na kterém nesoutěží.

Krpálek loni v Tokiu po přechodu do nejtěžší váhové kategorie navázal na triumf z Ria de Janeiro. "Cesta k olympijskému zlatu nebyla jednoduchá, a když zohledním všechny podmínky, které jsem měl já a které měli judisti, kteří mají větší základnu, tak ty podmínky byly rozdílné," vzpomínal v rozhovoru pro Radiožurnál Sport na omezení, která měl kvůli koronaviru.

Trofeje, kterou převzal od prezidenta Evropské unie juda Otty Kneitingera, si velmi váží. "Je to poprvé, co se mi tohoto ocenění dostalo. Jednou se mi povedlo vyhrát juniora roku. Jsem rád, že se mi povedlo přidat i seniorskou kategorii. Je to pro mě obrovská radost a obrovská motivace do budoucna pracovat na sobě dál," uvedl jednatřicetiletý český reprezentant, jenž by se chtěl poprat o medaili i za dva roky na olympijských hrách v Paříži.