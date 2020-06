Dvě nemocnice města Brna mají kvůli covidu-19 ztrátu 100 milionů

Brno - Nemocnice Milosrdných bratří a Úrazová nemocnice v Brně mají kvůli koronaviru ztrátu přes 100 milionů korun. ČTK a Českému rozhlasu to dnes řekl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Obě nemocnice spadají pod město. Už dříve o ztrátě přes 200 milionů vlivem omezení péče skrz covid-19 informovala Fakultní nemocnice Brno a také Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Hladík uvedl, že v Úrazové nemocnici je situace horší. "Zrušila veškeré plánované operace a řešila jen akutní stavy, které jsme přijímali i za Fakultní nemocnici Brno," uvedl Hladík. Podle něj na tom byla Nemocnice milosrdných bratří lépe. "Její gros je nastaveno na porodnictví a následnou péči v LDN, což v podstatě nebylo omezené," uvedl Hladík.

Ztrátu obě nemocnice mají za březen, duben a květen, červen by měl být podle Hladíka už normální. Ohledně ztráty bude záležet na ministerstvu, jak nastaví úhradovou vyhlášku, uvedl Hladík. "Poslanci schválili úpravu legislativy, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo dělat v úhradové vyhlášce změny výraznějšího charakteru v průběhu roku," řekl Hladík.

Nemocnice nyní podle něj problémy s penězi nemají. "Dostávají zálohové platby od pojišťoven. Pokud by se ale nezměnila struktura vyhlášky a nemohly by si některé tyto prostředky ponechat, přišla by rána v červnu příštího roku, kdyby tyto velké částky musely pojišťovnám vracet. Je to ale obecná záležitost v celém českém zdravotnictví," řekl Hladík.

Zastupitelstvo Brna dnes také rozhodlo, že dá Úrazové nemocnici 28 milionů korun na dokrytí dřívějších ztrát. Částku jí město poskytlo už na konci loňského roku jako zápůjčku, nyní její formu přeměnilo a nemocnice ji nebude muset vracet.

Úrazová nemocnice má asi 500 zaměstnanců, ročně provede kolem 7500 operací, roční obrat je přes půl miliardy korun. Nemocnice Milosrdných bratří má kolem 500 zaměstnanců, roční rozpočet je kolem půl miliardy korun.