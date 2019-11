Dvanáct osobností dostalo medaile Za zásluhy o diplomacii

Praha - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes vyznamenal 12 osobností medailí Za zásluhy o diplomacii. Devět lidí včetně prvního porevolučního ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera staršího bylo oceněno za rozvoj polistopadové diplomacie a zahraniční politiky. Další tři, mezi nimiž je i někdejší německý ministr zahraničí Klaus Kinkel, získali medaili za přínos k česko-německým vztahům. Sedm oceněných, včetně Dienstbiera a Kinkela, bylo vyznamenáno in memoriam.

Petříček uvedl, že zásluhou porevoluční diplomacie je Česko nyní suverénní, prosperující zemí obklopenou přátelskými státy. "Naše jednoznačné politické, bezpečnostní, ekonomické, civilizační zakotvení ve svobodném, rozvinutém a prosperujícím západě je nejcennějším dědictvím porevolučních let. A tohoto úspěchu by nebylo dosaženo bez obětavé práce těch, které dnes vyznamenáváme," řekl Petříček. Oceněné označil za inspirací i pro budoucí činnost české diplomacie. Ministr také kritizoval snahy o zpochybňování úspěchů posledních 30 let.

Za rozvoj polistopadové diplomacie byli vedle Dienstbiera vyznamenáni slovenská diplomatka a herečka Magda Vašáryová a sedm československých a českých polistopadových velvyslanců, mezi nimi dlouholetý velvyslanec v Německu a v Rakousku Jiří Gruša, který byl také oceněn in memoriam.

Vašáryová ČTK a České televizi (ČT) řekla, že si ocenění váží. Uvedla, že při příchodu na ministerstvo zahraničí v únoru 1990 panovalo ještě v československé diplomacii nepřátelské ovzduší k novému režimu, nyní je ale situace na českém i slovenském ministerstvu zahraničí zcela odlišná. "Jsem ráda, že ministerstva zahraničních věcí, jak české, tak slovenské, i silou svých diplomatů a jejich kvalitou drží jasnou linii naší zahraniční politiky," řekla.

Za přínos k česko-německým vztahům dostal medaili Kinkel, jenž se podílel na vytvoření Česko-německé deklarace, která v 90. letech výrazně přispěla ke zlepšení vzájemných vztahů obou zemí. Vedle něj byli oceněni také Felix Kolmer a Tomáš Kosta, přeživší z nacistických koncentračních táborů, kteří se angažovali v procesu smíření mezi Čechy a Němci.

Medaili Za zásluhy o diplomacii dnes převzali také bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) a bývalý český velvyslanec při NATO Karel Kovanda, kteří byli vyznamenáni už v březnu, tehdy ale nemohli ocenění převzít. Oba dostali medaili společně s dalšími osobnostmi, které přispěly k českému vstupu do aliance. Kovanda dnes ČTK a ČT řekl, že z bezpečnostního hlediska neexistuje pro Česko alternativa k členství v NATO.

Medaile Za zásluhy o diplomacii byla vytvořena na konci loňského roku. Ocenění je určeno pro osobnosti, které významně přispěly k rozvoji vztahů mezi Českem a jinými státy. Poprvé ministerstvo vyznamenalo medailí 14 osobností letos v březnu u příležitosti 20. výročí českého vstupu do Severoatlantické aliance.