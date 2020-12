Dvacítka začala v Kanadě trénovat, před MS ji čeká jediný zápas

Ilustrační foto - Hráči české hokejové reprezentace do 20 let trénovali 12. listopadu 2020 v Litoměřicích, kde se připravují na mistrovství světa v Edmontonu.

Ilustrační foto - Hráči české hokejové reprezentace do 20 let trénovali 12. listopadu 2020 v Litoměřicích, kde se připravují na mistrovství světa v Edmontonu. ČTK/Deml Ondřej

Edmonton/Praha - Česká hokejová reprezentace do 20 let v dějišti mistrovství světa v Edmontonu úspěšně zvládla povinnou čtyřdenní karanténu a začala se na ledě připravovat na vrcholnou akci sezony. Svěřenci trenéra Karla Mlejnka v noci na dnešek evropského času v Kanadě poprvé trénovali, stejný program je čeká i v příštích dnech. Oproti původním plánům budou Češi před šampionátem hrát jen jeden přípravný zápas, měli by se utkat se Slovenskem.

"Na to, že hráči nebyli téměř šest dní na ledě, tak měl trénink vysokou úroveň," řekl Mlejnek novinářům v on-line rozhovoru. Důležité bylo, že Češi mohli trénovat v kompletním složení. Na rozdíl například od hráčů Německa a Švédska měli testy na koronavirus všichni negativní. "Nálada i emoce na tréninku byly dobré a pravděpodobně tomu napomohlo i to, že kluci měli sociální kontakt. Ne jen přes sociální sítě nebo přes obrazovky," uvedl třiačtyřicetiletý kouč.

Reprezentanti měli k dispozici tréninkovou jednotku o délce 105 minut, kterou si rozdělili na dvě části. Nejprve se 50 minut připravovali všichni společně, následovala krátká přestávka, po které "pilovali" přesilové hry a oslabení. "Oproti původním plánům, kdy jsme měli jezdit každý den dvakrát na zimák, dostali jsme od organizátorů jen jeden termín, protože chtějí omezit kontakty. V nejbližších dnech to bude vypadat takhle," řekl Mlejnek.

Nadšeni, že mohli začít trénovat, byli i hráči. "Už jsem se těšil na led jako malý kluk. Odpočítával jsem hodiny, abych si mohl vzít brusle a jít trénovat," přiznal útočník Marek Beránek. "První trénink po takové době nikdy nebývá extra dobrý. Na druhou stranu to mělo tempo, bylo to svižné a všichni jsme byli trošku zadýchaní. Rozhodně jsme si to užili, protože jsme se konečně dostali z hotelu a bavili jsme se na ledě," uvedl obránce Karel Klikorka.

Češi se zatím v Edmontonu připravují ve vedlejší tréninkové hale, na hlavní plochu víceúčelové Rogers Place, která je domovskou arénou Oilers v NHL, se dostanou až v přípravném utkání proti Slovensku. Podle původních plánů měli juniorští reprezentanti hrát s Finskem a Německem, po pozitivních testech na covid-19 u dvou týmů však o jeden zápas přišli. Organizátoři turnaje navíc kompletně změnili rozpis přípravných utkáních všech týmů.

"Mělo by to být tak, že budeme hrát 23. prosince se Slovenskem," řekl Mlejnek s tím, že česká výprava ještě čeká na definitivní potvrzení programu příprav. "Samozřejmě, že je to komplikace, ale to platí pro všechny týmy. Měli jsme určité plány a záměry a teď přemýšlíme, jak s jediným zápasem naložíme," přiznal Mlejnek. S asistenty musí z kádru vyřadit ještě tři hráče a zápasy chtěli využít k rozhodnutí o finální nominaci.

Přestože pro český tým skončila v Edmontonu úvodní povinná karanténa, pohyb hráčů je i nadále omezený. Jsou uzavřeni v takzvané bublině a hotel mohou opustit jen v momentu, kdy jedou na trénink či na zápas. Na jídlo například nyní mohou chodit jen ve skupinkách maximálně po deseti. Všichni hráči se nyní nesmí potkat ani na poradě.

"Jedno indické přísloví říká, že jestli v Indii chcete žít v řece, tak musíte být kamarád s krokodýlem. Já to beru tak, že pokud chceme žít v bublině, musíme být kamarádi občas se samotou, ale především s disciplínou. Nepředpokládám, že někdo poruší disciplínu a oslabí náš tým. Situace je prostě taková, že jsme museli tým rozdělit na dvě poloviny," uvedl Mlejnek.