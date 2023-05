Dva volné dny byly znát, komentoval Jalonen pomalý rozjezd proti Slovinsku

Riga - Po pondělní porážce s Lotyšskem 3:4 v prodloužení čeští hokejisté další ztrátu na mistrovství světa v Rize nepřipustili, přestože se jim v duelu s outsiderem Slovinskem dlouho nedařilo. Nováček elitní kategorie proti nim do závěru druhé třetiny držel vedení 2:0. Nakonec prohrál 2:6 a připsal si v pátém vzájemném utkání v historii pátou porážku. A společně s posledním měřením sil na šampionátu v Paříži v roce 2017 (1:5) i nejvyšší. Nejtěsnější českou výhrou nad Slovinci tak zůstává výsledek 5:4 na MS v Rize z roku 2006, kdy soupeře vedl český kouč František Výborný.

"Moje analýza je taková, že nám nefungovalo tělo na začátku. Dva volné dny byly znát. Jeden úplně volný, druhý s lehkým tréninkem. A takový zápas chce dobrou fyzickou kondici, takže naše těla nefungovala. Až během druhé třetiny jsem viděl, že hráči začali normálně bruslit a hrát souboje," řekl novinářům Jalonen.

Podle něj se na obrazu hry podepsalo i skóre 0:2. "Určitě to bylo i trochu v psychice. Prohrávali jsme 0:2, hráči to měli v hlavách. Ale nejdůležitější bylo, že začaly fungovat nohy. Potom jsme začali hrát lépe. Gól na 1:2 nám dodal velkou energii. O druhé pauze jsme udělali změny v sestavě, což taky pomohlo," uvedl Jalonen.

Do třetí třetiny posunul do středu elitní formace k Dominikovi Kubalíkovi a Romanu Červenkovi Vladimíra Sobotku, do druhé se seřadili Ondřej Beránek, Jiří Černoch a Jakub Flek a do třetí David Tomášek, Michael Špaček a Jiří Smejkal. "Třetí část už byla mnohem lepší. Bruslili jsme, bojovali jsme. Byli jsme důrazní, vyhrávali jsme souboje. Tam už bylo všechno. Konec dobrý, máme tři body. Ale nebylo to jednoduché, to je pravda," podotkl Jalonen.

V šatně po první třetině byl hodně slyšet. "Myslím si, že byl správný čas zvýšit hlas. Bavili jsme se o tom, co rozhoduje zápasy. Je to bojovnost, bruslení, vyhrané souboje. A my jsme tohle nakonec našli. Musíme také dát kredit Slovincům. Využili svoje šance. I když ve třetí části neměli žádnou střelu," prohlásil Jalonen.

Po úvodních výhrách nad Slovenskem (3:2) a Kazachstánem (5:1) Češi poprvé v historii prohráli s Lotyšskem (3:4 v prodloužení), ale Jalonen za stavu 0:2 se Slovinci neměl černé myšlenky. "Musím vždycky najít to, co mám říct hráčům. Nebyly to taktické nebo systémové věci. Bylo to o tom, že tělo nepracovalo," zopakoval.

Hattrickem a jednou asistencí zazářil útočník Dominik Kubalík, který vládne turnajovým statistikám se šesti góly i deseti body. "Když dáte na mistrovství světa hattrick, je to super. Ten chlap prostě umí střílet. Prostě využívá svoji zbraň," uvedl Jalonen a pochvaloval si, že se při nepříznivém vývoji ukázali všichni lídři okolo kapitána Romana Červenky. "Byli znát v kabině, stejně jako na ledě. Přesně takové lídry potřebujeme. To není hra trenérů, ale hra hráčů," podotkl.

Ocenil, jak tým v průběhu utkání podržel brankář Karel Vejmelka. "Líbilo se mi to. Nebylo to pro něj jednoduché. Hlavně úvod. Ale měl opravdu super zákroky při přesilovkách soupeře. Pokud jde o brankáře, musím říct, že jsme měli všechny zápasy dobré brankáře. Možná je kolem toho až moc spekulací. Nelze se dívat jenom na jeden gól, o tom to není. Je to o celých šedesáti minutách. Karel nám dneska dal možnost vyhrát. To jsou nejdůležitější věci pro mě i pro tým," konstatoval Jalonen.

Mimo hru má útočníky Filipa Chytila se zraněním v obličeji a Lukáše Sedláka se zraněním v dolní části těla, u kterých čeká na vývoj situace. "Nemůžu říct. Nejsem doktor. Musím být upřímný, nevíme. Je to smutné, ale musíme jít den po dni. Uvidíme," prohlásil Jalonen.

V utkání navíc dostal nepříjemný zásah pukem do nohy útočník Jiří Smejkal, který před duelem odložil celoobličejový kryt po zranění zubů a čelisti. V závěru měl po souboji u mantinelu problém s pravou nohou i bek Michal Jordán. "To je hokej. Může se stát cokoliv. Doufejme, že budou kluci v pořádku," dodal Jalonen.

Hokejisté na MS po obratu zdolali Slovince 6:2, hattrick vstřelil Kubalík