Dva roky ve vězení stráví muž známý z dokumentu V síti o zneužívání dětí

Ilustrační foto - Obžalovaný Martin Konopásek v jednací síni Okresního soudu v Ústí nad Labem, kde 25. února 2021 začalo jednání v jeho případu. Muži z dokumentu V síti o zneužívání dětí na internetu hrozí až pět let vězení za zneužití dítěte k výrobě pornografie. ČTK/Hájek Ondřej

Ústí nad Labem - Dva roky ve vězení stráví Ústečan z dokumentu V síti o zneužívání dětí na internetu. Odvolací krajský soud se ztotožnil s rozsudkem okresního soudu, který Martinu Konopáskovi uložil nepodmíněný dvouletý trest, soud opravil pouze formální chybu. Rozsudek je pravomocný, možné je podat pouze dovolání. Muž kontaktoval přes sociální sítě protagonistky filmu, které se vydávaly za dvanáctileté, a žádal je, aby se svlékly nebo mu zaslaly intimní fotografie.

"Proč bych podával dovolání, já si půjdu klidně sednout. Mám být v covidu zavřený tady ve státě nebo zavřený v base, jaký je v tom rozdíl," řekl Konopásek novinářům. Osmačtyřicetiletý muž, který vypomáhal i na dětských táborech, se hájil tím, že si myslel, že dívkám je nejméně 16 let. "S tím přišel až v rámci své obhajoby," uvedl dnes soudce.

Konopáskovi hrozil až pětiletý trest vězení, jeho obhájkyně žádala zproštění obžaloby nebo trest podmíněný, státní zástupkyně navrhovala trest v polovině sazby. Konopásek podle obžaloby navazoval pod smyšlenými jmény od listopadu 2018 do února 2019 na sociální síti kontakt s dívkami, které se vydávaly za dvanáctileté. Ve skutečnosti to byly zletilé protagonistky dokumentu.

Konopásek se dopustil podle soudu pokusu přečinu ohrožování výchovy dítěte, pokusu přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie, pokusu přečinu navazování nedovolených kontaktů s dítětem a pokusu přečinu šíření pornografie a také výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. K poslednímu skutku se doznal. Podle člena trestního senátu Josefa Havlíka mu ani nic jiného nezbývalo, protože policie zajistila soubory s dětskou pornografií v jeho počítači. "Jedná se o velký počet trestných činů, více jich hraničí s kategorií zločinů. Na rozdíl od ostatních pachatelů z dokumentu on byl jediný, který kontaktoval všechny tři dívky najednou," uvedl Havlík. "Na rozdíl od obžalovaného až na jednu výjimku měli (pachatelé) diagnostikovány různé deviace nebo poruchy," řekl Havlík. Znalec u Konopáska žádnou sexuální deviaci neshledal, motivací jeho jednání bylo podle znalce sexuální uspokojení.

Dalším lidem, kteří se objevili v dokumentu v pozici predátorů, byl ukládán trest podmíněný. "Ve srovnání s ostatními pachateli obžalovaný jako jediný odmítá připustit si závažnost a nesprávnost svého jednání, popírá, že by se dopustil trestného činu," řekl Havlík. "S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného skutku a i postoji obžalovaného byl shledán uložený trest nepřiměřeně mírný a bylo navrhováno zpřísnění trestu," řekla státní zástupkyně Andrea Janáková s tím, že nicméně nepředpokládá, že by podávala dovolání.

Konopásek již dříve uvedl, že dívky oslovil na sociální síti Lide.cz, protože si se sexuálními tématy chtěl "vyčistit hlavu". Řekl, že nikdy neměl v úmyslu se s dívkami sejít. Během natáčení ho podle obličeje poznala maskérka filmu jako vedoucího z dětských táborů. Jedna z hereček ho označila za nejvíce dominantního predátora ze všech. Konopásek uváděl, že jedna z dívek ho iniciativně sama kontaktovala, taková e-mailová komunikace doložena podle Havlíka nebyla. Podle Konopáska byla vše jenom hra. "Z našeho pohledu to žádná hra nebyla," řekl Havlík s tím, že na rozdíl od asertivního vystupování na veřejnosti se Konopásek při komunikaci s dívkami choval rozněžněle až slizce.

Muž byl v minulosti třikrát odsouzen, podmínku dostal v minulosti za to, že kontaktoval jako učitel čtrnáctiletou dívku, kterou líbal. V pronajatém bytu ji svlékal a žádal ji, aby ho osahávala. Všechny tři činy byly zahlazeny.

Konopásek vytýkal soudu, že porušuje všechna jeho práva a videa byla pořízena nezákonně, bez jeho souhlasu. Soud nezpochybnil, že soukromí Konopáska bylo narušeno, uvedl, že bylo nutné zvážit míru zásahu do soukromí se zájmem, jaký byl sledován. "Soud prvního stupně nepochybil, když připustil nahrávky jako důkaz," uvedl Havlík. "V týhle zemi je právo většiny nad právem jedince. Jak je možný, že soud řekne, že právo skupiny je víc než právo jedince, co to je tohleto za stát," řekl Konopásek.

Celovečerní dokument V síti režiséra Víta Klusáka je experimentem, který otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dívčím vzezřením se přihlásily na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek on-line. Setkaly se při tom s věcmi, které zaskočily i filmaře. Oslovili je sexuální predátoři vyhledávající nedospělé dívky a od nevinné konverzace přecházeli k výzvám ke svlékání, masturbování a zasílání choulostivých fotografií.