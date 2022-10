Dva muže stíhané za nenávistné výroky o Ukrajincích obžaloval státní zástupce

Kladno - Muže stíhané za nenávistné výroky o Ukrajincích, Patrika Tušla a Tomáše Čermáka, minulý týden obžaloval státní zástupce. Jsou ve vazbě. Případem se bude zabývat kladenský soud, uvedl dnes zpravodajský web České televize. V případě prokázání viny a odsouzení jim může hrozit až několikaletý trest.

Muže už v létě policisté obvinili z hanobení národa, rasy, etnické skupiny a jiné skupiny a z podněcování nenávisti vůči skupině osob. Týdeník Respekt v srpnu uvedl, že Čermák ve videu, kde spolu s Tušlem vyzvali k protidemonstraci ke shromáždění Ukrajinců, mimo jiné řekl, že "Ukrajinci se tady začínají množit, jedna demonstrace za druhou. Musíme okamžitě začít jednat, jinak půjdeme do hajzlu". Tušl hovoří o "špinavejch Ukrajincích" a o tom, že na ukrajinské akci "musíme bejt". Oba muži se podle Respektu ve videu shodují na tom, že že je třeba okamžitě začít jednat a jít do „pořádného protiútoku“, aby už Ukrajinci „vypadli“. „Kdo z vás bude ochotný postavit se jim ve stejný den na odpor? Uděláme úplně stejnou protiakci. Jestli chtějí boj, tak ať to zkusí!“ uvedli podle serveru iROZHLAS.cz Tušl s Čermákem.

"Policejním orgánem byl podán návrh na podání obžaloby a státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Kladně podal dne 13. října 2022 obžalobu," informoval okresní státní zástupce v Kladně Ondřej Němec.

Podle webu ČT nejde o jedinou kauzu, ve které jsou Čermák a Tušl stíhaní. Tušl je podezřelý z toho, že s dalšími dvěma muži nebezpečně vyhrožoval prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi v souvislosti s jeho podporou opatření proti šíření koronaviru nebo povinného očkování některých skupin lidí proti covidu-19. Čermák je podezřelý z podpory a propagace terorismu kvůli výzvě k útoku na poslance.