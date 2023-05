Dva Češi uvázlí v Súdánu jsou pořádku, jejich návrat se řeší s Tureckem

Hradec Králové - Dva čeští technici, kteří uvázli v boji zmítaném Súdánu, jsou v pořádku a řeší se jejich návrat tureckým letadlem spolu s Turky a dalšími cizinci. Oba Češi zatím setrvávají v areálu elektrárny v Nyale na jihozápadě země, kam přijeli udělat servis a údržbu sedmi naftových motorů, které tam firma BM Services z Hradce Králové před deseti lety dodala. ČTK to dnes řekl ředitel firmy BM Services Jan Šritr. BM Services je následníkem výrobce motorů ČKD Hradec Králové, zaměřuje se kromě jiného na servis a dodávky náhradních dílů na motory.

Techniky firma do Súdánu vyslala na přelomu března a dubna a jejich práce v elektrárně, která proud vyrábí na naftových agregátech, měla trvat přibližně dva měsíce. V polovině dubna ale Súdán zachvátily boje mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Češi od té doby žijí v areálu elektrárny v Nyale, která je po hlavním městě Chartúmu druhým největším městem Súdánu.

"Mají v elektrárně svůj příbytek, mají zajištěné zásobování a elektřinu, aby jim v rámci daných možností nic nechybělo. Jinde se ani zdržovat nemůžou, naším prvořadým zájmem je jejich bezpečnost," uvedl Šritr. Část elektrárny stále elektřinu vyrábí. Oba technici jsou podle Šritra zkušenými pracovníky, kteří za sebou mají dlouhodobé pracovní zkušenosti v Africe a v zemích třetího světa.

Firma je podle Šritra od vypuknutí konfliktu v pravidelném denním telefonickém a internetovém kontaktu s pracovníky a také je v kontaktu s českým zastupitelským úřadem v Káhiře, pod který Súdán spadá. "Od té doby se snažíme vyřešit jejich návrat zpátky tak, aby to pro ně bylo co nejbezpečnější. Nelze proto dělat ukvapená rozhodnutí, prvořadá je jejich bezpečnost," řekl.

Na odjezd z Nyaly podle něj nyní čeká asi 50 až 60 cizinců, převážně Turků. Turecko má své lidi například jako lékaře v místní nemocnici a techniky v elektrárně, kteří také čekají na odlet. Češi by se měli ze Súdánu dostat tureckým evakuačním letem, který by měly zajistit turecké úřady. "Termín odletu zatím není, čeká se na potvrzení RSF, že let může bezpečně proběhnout. Řeší se podmínky přistání letu," řekl Šritr.

České ministerstvo zahraničí na svých stránkách uvádí, že mezinárodní letiště v Chartúmu i v Port Súdánu jsou mimo provoz. ČR zastupitelský úřad v Súdánu nemá.

Boje mezi armádou a RSF propukly 15. dubna. O život za tu dobu přišlo přes 600 lidí a více než 5000 jich bylo zraněno, Podle odhadu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) své domovy v Súdánu opustilo přes 700.000 lidí. Ze země již uprchlo přes 150.000 lidí.