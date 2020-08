Důvěra v Evropskou unii v Česku převažuje nad nedůvěrou

Vlajky ČR a EU, voleb do Evropského parlamentu - ilustrační foto.

Vlajky ČR a EU, voleb do Evropského parlamentu - ilustrační foto. ČTK/Glück Dalibor

Praha - Evropské unii (EU) jako celku důvěřuje více Čechů, než kolik jich unii nedůvěřuje. V případě jednotlivých unijních institucí jako jsou Evropský parlament či Evropská komise ale u lidí převládá nedůvěra. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků červencového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ve srovnání se stejným výzkumem z loňského dubna se letošní výsledek výrazněji neliší. Větší míře důvěry než EU se u Čechů těší Organizace spojených národů a Severoatlantická aliance.

Evropské unii důvěřovalo letos v červenci 50 procent Čechů a nedůvěřovalo 45 procent. Zbytek respondentů se v průzkumu nedokázal rozhodnout ani pro jednu odpověď.

V případě institucí, které pod unii spadají, významněji převládá nedůvěra nad důvěrou. Více než třetina dotázaných důvěřuje Evropskému parlamentu a Evropské komisi. Necelá polovina oslovených jim naopak nedůvěřuje.

Nejméně Češi věří předsedkyni Evropské komise, předsedovi Evropské rady, označovanému někdy jako evropský prezident, a vysokému představiteli EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Důvěru jim v průzkumu dala přibližně čtvrtina českých občanů. Podíl nedůvěřujících se pohyboval kolem dvou pětin dotázaných. "Je ovšem také nutné podotknout, že v případě těchto funkcí v rámci EU se v české veřejnosti vyskytuje vysoký podíl těch, kteří tyto představitele vůbec neznají, což může ovlivnit celkové hodnocení," upozorňuje CVVM.

Oproti výsledkům z loňského dubna se aktuální výsledky výrazněji neliší. Současné výsledky se svými hodnotami kromě dubna 2019 nejvíce blíží názorovému rozložení z dubna 2011, 2014, 2015 a 2018, a je u všech sledovaných institucí významně lepší, než bylo v dubnu 2016.

Organizaci spojených národů (OSN) a Severoatlantické alianci (NATO) věří nadpoloviční většina obyvatel Česka. Důvěru v OSN v červencovém průzkumu vyjádřilo 55 procent a v NATO 54 procent dotázaných. Opačný postoj zaujalo v případě OSN 32 procent respondentů. V případě aliance to bylo 34 procent.

Ve srovnání s loňským dubnem důvěra Čechů k OSN i k NATO významně klesla, a to o osm, respektive sedm procentních bodů. "V případě OSN se jedná o vyrovnanou třetí nejnižší hodnotu od počátku měření v roce 2003," uvádí CVVM. Aktuální hodnota důvěry v NATO je statisticky srovnatelná s výsledky z let 2009 až 2011.

Průzkum se uskutečnil od 18. do 29. července. Zapojilo se do něj 972 lidí ve věku od 15 let.