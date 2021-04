Dušek: Ve školách mělo od 12. dubna pozitivní test 1057 dětí

Praha - Od 12. dubna, kdy začalo testování ve školách, bylo v Česku zaznamenáno 2998 pozitivních testů u dětí ve věku pět až 11 let, přičemž zhruba třetina byla odhalena při testování ve školách. Na jednání školského výboru to uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Testování ve školách má podle něj smysl. Epidemická situace se zlepšuje a návrat dětí do škol se zatím nijak negativně neprojevil, řekl.

"Stávající situace ukazuje, že se epidemii v Čechách daří dostávat pod kontrolu. Objem nákazy je nesrovnatelný se situací v únoru, v některých regionech se situace dá označit za relativně bezpečnou a stabilní. Neprojevil se žádný negativní efekt po 12. dubnu. A zejména záchyty ve školách a záchyty u dětí v populaci svědčí o tom, že se návrat dětí do škol daří dělat bezpečně a epidemie už není v nekontrolovaných číslech," uvedl Dušek. Podle něj se tak žáci a studenti mohou postupně dál vracet do škol.

Do základních škol chodí od 12. dubna žáci prvního stupně, třídy mají střídavou výuku. Později se přidali také skupinové konzultace na druhém stupni a žáci s praktickou výukou na středních školách. Do školek dochází ve většině krajů jen předškoláci a děti zdravotníků či dalších vybraných profesí. Testovat se musí dvakrát týdně. K 27. dubnu se ve školách udělalo 2,08 milionu testů žáků, z nichž 1057 bylo pozitivních, řekl Dušek. Z 694.842 testů zaměstnanců bylo pozitivních případů 386.

Záchytnost je tak podle Duška kolem 50 případů na 100.000 obyvatel, což podle něj není málo. Výskyt nově nakažených mezi dětmi od pěti do 11 let je nyní 154 na 100.000 lidí za sedm dní. Sice se podle Duška naráží na sníženou citlivost testů, ale z analytického hlediska podle něj akce není zbytečná. Souvislost nákazy se školním kolektivem se podle něj prokázala u 657 dětí.

Na zlepšování epidemie má podle Duška dobrý vliv mimo jiné očkování učitelů, kteří se mohli k vakcinaci přednostně registrovat od 28. února do 27. března. Alespoň první dávku očkování podle něj už dostalo kolem 160.000 pracovníků ve školství a 80.000 má i druhou dávku. Podle odhadu ministerstva školství je v regionálním školství kolem 330.000 zaměstnanců.

Nejhůře je na tom nyní podle Duška Zlínský kraj, kde je nově nakažených mezi dětmi kolem 323 na 100.000 obyvatel za sedm dní. V Moravskoslezském a Jihomoravském kraji podle něj nyní epidemie stagnuje, v ostatních krajích od 13. dubna klesá. Naproti tomu na přelomu února a března byl v pěti krajích výskyt nákazy u dětí ve věku pěti až 11 let větší než 2000 případů na 100.000 obyvatel za 14 dní, připomněl Dušek.

Doplnil, že uzavírání škol ve chvíli, kdy je nákaza pod kontrolou, nemá cenu. Zároveň podle něj samotné uzavření škol epidemii nezastaví, pokud není doprovázeno dalšími efektivními opatřeními, která budou dodržovat jednotliví lidé.