Dušek: V osmi krajích hrozí vyčerpání kapacit intenzivní péče

Praha - V osmi krajích se může kvůli šíření nakažlivější mutace koronaviru vyčerpat kapacita jednotek intenzivní péče. V pěti zejména v západní polovině Česka se to může stát už do konce února. Na dnešním jednání sněmovního zdravotnického výboru to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Prvním signálem zhoršování epidemie je podle něj zvyšující se pozitivita ze všech PCR testů na covid-19. V úterý byla 40 procent.

V nejvíce zasažených regionech je podle statistik epidemická situace podle počtu nových případů 2,5krát horší než jinde. Za dva týdny mají na 100.000 obyvatel až 2600 nových případů.

Britská mutace má podle dostupných informací nakažlivost vyšší 1,6 až 1,7krát. "Pokud jí vyběhneme vstříc nějakým neuváženým experimentem, tak může navýšit nálož v populaci až dvakrát," uvedl Dušek. Za dvacet až třicet dní podle něj dokáže nová mutace přerůst z desetiprocentního podílu na nových případech na padesátiprocentní, za dalších 20 až 30 dní pak převáží. "Na takto rizikový vývoj nemá Česká republika dostatečné kapacity v nemocnicích," dodal.

Za posledních 14 dní se podle Duška nakazilo 16.000 seniorů starších 65 let, z nichž 5000 s největší pravděpodobností bude potřebovat hospitalizaci. Současné reprodukční číslo nákazy je zhruba 1,09 a bude mít tendenci směřovat k 1,3 nebo 1,4. Denně by pak v nemocnicích přibývalo 200 nových hospitalizací. Za dvacet dní by pak místo současných 6000 lidí v nemocnicích mohlo být až 10.000.

"V některých krajích zbývají už jen jednotky lůžek JIP jako záloha," dodal Dušek. V únoru je vždy podle něho největší nemocnost a obsazenost nemocnic. Už při reprodukčním číslu odpovídajícím 1,2 hrozí podle modelů ÚZIS vyčerpání kapacit v Praze, Středočeském, Královéhradeckém, Karlovarském a Ústeckém kraji. V krajích Plzeňském, Pardubickém a Libereckém se pak kapacity mohou vyčerpat v březnu.

Podle Duška je třeba zabránit dalšímu šíření viru mezi regiony, zejména pronikání nakažlivější varianty viru do moravských regionů. Jejich nižší zasaženost v současné době umožňuje vyčerpané kapacity nejpostiženějších krajích sanovat převozy nakažených mezi regiony v rámci republiky.

Ministerstvo zdravotnictví dnes ráno na tiskové konferenci uvedlo, že resort se na zhoršení situace připravuje. Zvažuje znovu povinné nasazení mediků nebo zdravotníků z ambulancí. Požádat o pomoc ze zahraničí plánuje v době, kdy bude tuzemská kapacita vyčerpaná z 90 procent. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ji považuje za symbolickou, protože nabízené jsou desítky až stovky lůžek a Česko jich potřebuje tisíce.