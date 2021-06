Durant skvělým výkonem přiblížil Brooklyn k postupu do semifinále NBA

New York - Basketbalista Kevin Durant předvedl jeden z nejlepších výkonů historie play off NBA, když 49 body, 17 doskoky a 10 asistencemi zařídil Brooklynu vítězství 114:108 nad Milwaukee a vedení ve čtvrtfinálové sérii 3:2 na zápasy. A to i přesto, že Nets většinu zápasu prohrávali až o 17 bodů. Nyní mají dva pokusy na to, aby poprvé od roku 2003 postoupili do semifinále.

Brooklyn se před utkáním musel vyrovnat s řadou zranění. Nenastoupil Kyrie Irving, James Harden sice hrál 45 minut, ale ještě nebyl ve své kůži a v útoku se trápil, když trefil jedinou z deseti střel. Z hvězdného tria to tak na sebe musel vzít Durant a předvedl, proč patří mezi nejlepší střelce historie.

Dlouho to přitom vypadalo, že půjde o večer Milwaukee. Durant sice měl v poločase 18 bodů, ale Bucks vedli o 16 bodů v poločase. Ve druhé půli ale vzal zápas do svých rukou Durant. Nejprve asistencemi připravoval koše pro Blakea Griffina a velmi dobře hrajícího Jeffa Greena a v posledních 16 minutách sám zářil střelecky. Na pomezí třetí a čtvrté čtvrtiny sám dal 11 bodů v řadě a osm minut před koncem dvěma trojkami dokonal obrat ve skóre.

Milwaukee se ale drželo v kontaktu až do poslední minuty. Durant však 50 vteřin před koncem dal klíčovou trojku na 109:105 a 15 vteřin před koncem proměnil důležité trestné hody. Za posledních 16 minut hry tak dal 29 bodů, přestože za zápas ani na vteřinu neodešl ze si odpočinout.

"Vím, že umím skórovat, ale k vítězství v takovém zápase je třeba víc. Doskakovat, bránit. A tým dnes potřeboval, abych předvedl od všeho něco," řekl Durant, který jako první hráč historie play off měl alespoň 45 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí.

"Byl to historický výkon. Kevin byl famózní," řekl trenér Brooklynu Steve Nash. "Přes všechna zranění, kterými si musel v předchozích letech projít, teď opět lidem ukázal, kdo je nejlepší hráč na světě," ocenil Duranta i Green, který k výhře pomohl 27 body, svým nejlepším výkonem v play off. Griffin přidal 17 bodů.

Nejlepším střelcem Milwaukee byl s 34 body Janis Adetokunbo. Šestý zápas série se hraje ve čtvrtek v Milwaukee, kde Brooklyn v této sezoně ještě nevyhrál.

Výsledek 2. kola play off NBA

Východní konference - 5. zápas:

Brooklyn - Milwaukee 114:108, stav série 3:2.