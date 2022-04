Durant s Brooklynem jsou v NBA krok od vyřazení, Boston vede 3:0

Jayson Tatum z Bostonu (vpravo) v utkání play off basketbalové NBA proti Brooklynu, které se hrálo 23. dubna 2022.

Jayson Tatum z Bostonu (vpravo) v utkání play off basketbalové NBA proti Brooklynu, které se hrálo 23. dubna 2022. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Basketbalisté Bostonu i potřetí zdolali Brooklyn a po výhře 109:103 vedou v sérii již 3:0. Lídrem druhého nasazeného týmu Východní konference byl opět Jayson Tatum, autor 39 bodů. Utah na domácí palubovce srovnal v prvním kole play off krok s Dallasem po těsném vítězství 100:99, na 2:2 vyrovnala i Minnesota proti Memphisu rovněž po výhře o jediný bod (119:118). Toronto odvrátilo konec sezony, když přehrálo Philadelphii 110:102.

Tatum trefil jen 13 z 29 střel, ale měl také šest asistencí i zisků a pět doskoků. "Můj vzkaz pro ostatní? Nikdo nedře tolik jako my," řekl Tatum. Nejméně 35 bodů, pět doskoků, zisků i asistencí v jednom utkání play off nasbíral jako první hráč Bostonu za posledních 40 let. Třiadvacet bodů přidal Jaylen Brown, 14 nejlepší obránce ligové sezony Marcus Smart.

Obrana Celtics povolila Kevinu Durantovi pouze 11 střel a 16 bodů, obvyklý lídr Brooklynu navíc za posledních 11 minut neměl ani bod. "Víme, jak na tom jsme. V této fázi sezony už nepomůže žádná řeč nebo změna. Prohráváme 0:3, prostě musíme hrát," pokrčil rameny Durant. Nets tak držel alespoň Bruce Brown s 26 body, na 16 bodech a devíti asistencích zůstal Kyrie Irving.

Brooklyn se v úterý znovu v domácí hale Barclays Center pokusí odvrátit konec sezony. Je možné, že do čtvrtého zápasu zasáhne dlouhodobě absentující Ben Simmons, posila z Philadelphie.

Dallasu nepomohl ani návrat Luky Dončiče po zranění lýtka, byť se dostal na 30 bodů 10 doskoků. Duel v Utahu rozhodl smečí 11 sekund před koncem Rudy Gobert. Mavericks ještě měli možnost zápas zvrátit, ale Spencer Dinwiddie trojku s klaksonem neproměnil.

"Jestliže v play off hrajete venku a máte možnost rozhodnout poslední střelou, nemohli jsme si přát lepší pozici,“ mrzelo trenéra Dallasu Jasona Kidda. Jeho tým ovládl třetí čtvrtinu 39:24 a dohnal až šestnáctibodové manko, v poslední části ho ale obrana Jazz udržela na třiatřicetiprocentní střelbě. Jazz táhli za vyrovnáním série Jordan Clarkson s 25 body, Donovan Mitchell s 23 body a Francouz Rudy Gobert se 17 body a 15 doskoky.

V dresu Toronta se proti Philadelphii zaskvěl Pascal Siakam, nasbíral 34 bodů a osm doskoků. O vyrovnání série pro Minnesotu se zase postaral zejména Karl-Anthony Towns 33 body a 14 doskoky, navíc proměnil 4,4 sekundy před koncem klíčové dvě šestky.

Výsledky 1. kola play off NBA:

Východní konference: 3. zápas: Brooklyn - Boston 103:109, stav série 0:3. 4. zápas: Toronto - Philadelphia 110:102, stav série 1:3. Západní konference - 4. zápasy: Utah - Dallas 100:99, stav série 2:2; Minnesota - Memphis 119:118, stav série 2:2.