Duplantis skočil na Zlaté tretře výkon roku 612 cm, Vadlejch vládl oštěpařům

Ostrava - Švédský tyčkař Armand Duplantis splnil roli hlavní hvězdy Zlaté tretry v Ostravě a zvítězil v nejlepším světovém výkonu sezony 612 centimetrů. O jediné české vítězství se postaral oštěpař Jakub Vadlejch, který navázal na triumf z roku 2018 díky hodu dlouhému 81,93 metru. Letošní světové tabulky vede výkonem o téměř osm metrů lepším.

Stříbrný olympijský medailista Vadlejch vyhrál pátou z šesti soutěží, v kterých v této sezoně startoval. Pomýšlel ale na mnohem lepší výkon. "Vlastně vůbec nevím, proč se mi neházelo dobře. Přitom jsem se ze začátku dobře cítil. Je pravda, že zima byla, na mě tedy ano. Já mám rád klidně 30 plus. Zkrátka občas přijde den, kdy se technika nepotká. A občas takové dny pomohou k těm, kdy to naopak sedne. Člověk si uvědomí, že to není pokaždé zadarmo," přemítal.

Druhý skončil Belgičan Timothy Herman výkonem 77,41, třetí byl další český reprezentant Martin Konečný za 76,80. Dvojnásobný mistr světa Anderson Peters z Grenady skončil až pátý, hodil 74,11.

V soutěži oštěpařek skončila Nikola Ogrodníková třetí výkonem 58,84 metru. Cítila na sobě dozvuky ME družstev, kde v neděli hodila 61,75 metru, a cesty z Polska. "Od začátku jsem se cítila velmi unavená," řekla.

Dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa Barbora Špotáková byla při svém loučení s největším domácím mítinkem šestá. Jednačtyřicetiletá světová rekordmanka hodila 57,23 metru. Vyhrála favorizovaná Japonka Haruka Kitagučiová (63,72).

Ogrodníková předvedla svůj nejlepší výkon hned v první sérii. Dlouho se držela na druhém místě za dvojkou letošních světových tabulek Kitagučiovou, posledním pokusem ji předstihla ještě úřadující vicemistryně Evropy Srbka Adriana Vilagošová. Kontinentální šampionka z Mnichova Řekyně Elina Tzéngkoová byla čtvrtá.

Špotáková absolvovala první start od loňského mistrovství Evropy, kde získala bronz a následně oznámila konec kariéry. Nakonec se rozhodla absolvovat ještě některé soutěže na domácí půdě.

Duplantis překonal o centimetr své dosavadní letošní maximum z mítinku v Hengelu ze začátku června. Nejlepší atlet světa za loňský rok si zajistil vítězství skokem přes rovných šest metrů. Tuto hranici překonal na českém území jako první tyčkař v historii. Pak přidal hned první úspěšný pokus na 612 cm. Laťku o pět centimetrů vyšší už olympijský vítěz a mistr světa nezdolal.

"Myslím, že dneska bylo 612 asi nejvíc, co jsem mohl skočit. Jsem celkem spokojený. Je trochu chladněji, než bych si přál, a je to náročnější pro nohy. Je těžší se rozběhnout, musíte to víc tlačit. Kdybychom skákali včera, bylo by to lepší," komentoval svůj výkon Duplantis, jehož světový rekord z haly má hodnotu 622 cm. Pod širým nebem skočil o centimetr méně.

Koulař Tomáš Staněk vybojoval třetí místo poté, co v předposlední sérii výkonem 21,71 vyrovnal své letošní maximum. "Jsem spokojený asi maximálně. Na ty trošku chladné podmínky, po tom Chořově, po cestě, takže za tohle asi nemůžu být naštvaný. Navíc jsem za takovými velikány světové koule, porazil jsem medailisty z Evrop a tak dál, a tak dál," radoval se. Vyhrál světový rekordman Američan Ryan Crouser v rekordu mítinku 22,63.

Druhá místa obsadily tyčkařka Amálie Švábíková a Nikoleta Jíchová na trati 400 metrů překážek, které si navíc vylepšily osobní rekordy, a také Lada Vondrová na hladké čtvrtce. Za ní doběhla třetí Tereza Petržilková.

Švábíková skočila napodruhé 464 cm, což je její nejlepší výsledek pod širým nebem. V hale už bronzová medailistka z březnového mistrovství Evropy v Istanbulu překonala 472 cm. V Ostravě prohrála na pokusy se Slovinkou Tinou Šutejovou.

Jíchová doběhla v čase 55,17 a nestačila jen na Britku Jessie Knightovou, která zvítězila za 54,96. Vondrová v závěru prohrála souboj s Polkou Natalií Kaczmarekovou (50,88) a časem 51,43 zaostala o 29 setin za svým nejlepším letošním výkonem.

V běhu na 1500 metrů vylepšila vítězná Etiopanka Diribe Weltejiová rekord mítinku na 3:57,38. Česká rekordmanka Kristiina Mäki byla desátá za 4:06,12. V hodu diskem se úřadující mistr světa Slovinec Kristjan Čeh v poslední sérii zlepšil na 68,55 a překonal 40 let starý rekord Zlaté tretry Kubánce Luíse Delíse o 49 centimetrů. Další rekord mítinku padl v běhu na 100 metrů překážek zásluhou olympijské vítězky Jasmin Camachové-Quinnové z Portorika (12,42). Stovku ovládl Jihoafričan Akani Simbine v čase 9,98.

Zlatá tretra, atletický mítink Kontinentální Tour zlaté kategorie v Ostravě: Muži: 100 m (vítr +0,6 m/s): 1. Simbine (JAR) 9,98, 2. Ceccarelli (It.) 10,15, 3. De Grasse (Kan.) 20,21, ...7. Veleba 10,42, 8. Stromšík (oba ČR) 10,43. 200 m (+0,4 m/s): 1. Adams 20,22, 2. Dambile (oba JAR) 20,58, 3. Volko (SR) 20,65, 4. Macík (ČR) 20,71. 400 m: 1. Samukonga (Zamb.) 45,05, 2. Nene (JAR) 45,22, 3. Pohorilko (Ukr.) 45,37, ...6. Krsek 45,62, 7. Maslák 45,81, 8. Šorm (všichni ČR) 46,16. 800 m: 1. Ordóňez (Šp.) 1:44,85, 2. Barontini (It.) a Giles (Brit.) 1:45,03, ...7. Dudycha 1:46,27, 10. Davidík (oba ČR) 1:47,02. 1500 m: 1. Girma (Et.) 3:33,15, 2. Mphahlele (JAR) 3:33,38, 3. Mills (Brit.) 3:33,85, ...15. Friš 3:41,84, 16. Vinduška (oba ČR) 3:41,88. 110 m př. (+0,5 m/s): 1. Belocian 13,25, 2. Kwaou-Mathey (oba Fr.) 13,32, 3. Iribarne (Kuba) 13,33. Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 612, 2. Marschall (Austr.) 590, 3. Obiena (Fil.) 590, ...9. Holý 520, 10. Bárta (oba ČR) 520. Koule: 1. Crouser (USA) 22,63, 2. Walsh (N. Zél.) 22,15, 3. Staněk (ČR) 21,71. Disk: 1. Čeh (Slovin.) 68,55, 2. Markovič (Chorv.) 64,00, 3. Urbanek (Pol.) 63,36, ...7. M. Forejt (ČR) 60,51. Oštěp: 1. Vadlejch (ČR) 81,93, 2. Herman (Belg.) 77,41, 3. Konečný (ČR) 76,80. Ženy: 400 m: 1. Kaczmareková (Pol.) 50,88, 2. Vondrová 51,43, 3. Petržilková (obě ČR) 51,99. 1500 m: 1. Weltejiová 3:57,38, 2. Mesheshaová 3:57,87, 3. Girmaová (všechny Et.) 3:59,33, ...10. Mäki (ČR) 4:06,12. 100 m př. (0,0 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,42, 2. Jonesová (USA) 12,44, 3. Amusanová (Nig.) 12,47, ...běh B: 1. Fosterová (SR) 12,82, ...5. Šínová 13,30, 7. Jiranová (obě ČR) 13,43. 400 m př.: 1. Knightová (Brit.) 54,96, 2. Jíchová (ČR) 55,17, 3. Bieldtová (JAR) 55,35, ...8. E. Bendová (ČR) 57,77. Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 464, 2. Švábíková (ČR) 464, 3. Chevrierová (Fr.) 454. Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 63,72, 2. Vilagošová (Srb.) 61,22, 3. Ogrodníková 58,84, ...5. Tabačková 57,57, 6. Špotáková (všechny ČR) 57,23.