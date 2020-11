Duo Tara Fuki má nové album Motyle, s jeho křtem čeká na jaro

Praha - Violoncellové duo Tara Fuki vydalo album Motyle, jehož vznik zkomplikovala ochranná opatření proti pandemii a fakt, že hudebnice pobývají každá v jiném státě. Album se původně mělo nahrávat letos v březnu a křtít v listopadu. Nakonec ho hudebnice nahrály v červenci a koncerty spolu se křty přesunuly na jaro příštího roku. "Doufáme, že se nám podaří udělat křest v pražské Arše 30. března příštího roku. Budeme si držet palce, aby to vyšlo," řekla v rozhovoru s ČTK členka uskupení Andrea Konstankiewiczová.

S Konstankiewiczovou, která tráví většinu roku ve Francii, tvoří duo Dorota Barová. V řadě písní na albu Motyle hostuje jako bubeník Miloš Dvořáček. "Přemýšlely jsme, co s písněmi, které normálně hrajeme ve dvou, jak je vylepšit. Ze všech nápadů nám vyšel Miloš (Dvořáček), který je naprosto univerzální citlivý hudebník, který hudbě slouží a nepředvádí se, což má v sobě málokterý muzikant," uvedla Konstankiewiczová.

Z deseti skladeb na nové nahrávce Tara Fuki jsou tři nezvykle zpívané v češtině. Kromě Kdyby, která celé album otevírá, jsou to dvě závěrečné skladby, Dlouhý pád a závěrečná Samoty. Doposud v tvorbě Tata Fuki převládala polština. "V případě Kdyby se jedná o báseň Tomáše Tajchnera, další dva texty jsou ode mě. Asi se mi ve Francii zastesklo po domově a mateřské řeči. V Česku bych asi texty napsala v polštině," sdělila Konstankiewiczová.

Konstankiewiczová a Barová, které vyrůstaly na Moravě, k polštině prý přišly náhodou. Původně hrály jen instrumentálně. "Dlouho jsem do Dorky (Barové) dloubala, až začne zpívat. Moc se jí nechtělo, ale pak objevila sbírku Krzysztofa Kamila Baczyńského, udělaly jsme první písničku polsky a zjistily, že to jde," podotkla Konstankiewiczová. Na albu Motyle je také skladba Z wiatrem, zhudebněná báseň Baczyńského, jednoho z nejznámějších autorů generace polských básníků, z nichž mnozí zahynuli při Varšavském povstání.

Konstankiewiczová a Barová společně cestují, nahrávají a vystupují již dvacet let. Jejich spolupráci nenarušuje ani vzdálenost míst, kde žijí. "Je to takové přerušované. Bývám v Čechách týden v měsíci, kdy hrajeme nebo máme soustředění. Naše muzika vzniká jenom když jsme spolu, žádné nahrávky si neposíláme. Hudbu tvoříme společně a texty každá za sebe. Nepřijde nám to nijak složité, děláme to tak už posledních 17 let," popsala Konstankiewiczová.

Za 20 let Tara Fuki vydaly pět řadových alb (Piosenki do snu, Kapka, Auris, Sens a Winna) a v roce 2015 výběr The Best of Tara Fuki. Na jejich nové album se čekalo šest let. "Dáváme si s tím na čas, potřebuje si skladby vymazlit a odehrát na koncertech. A až potom jdeme do studia. Necítíme potřebu vydávat desky každý rok," podotkla Konstankiewiczová.

Hudbu zpívajících violoncellistek Tara Fuki tvoří improvizace na pomezí mnoha hudebních žánrů. Spolupracovaly s jazzovou skupinou Vertigo-kvintet a koncertují po celé Evropě. Získaly ocenění Akademie populární hudby v kategoriích Alternativní hudba - World music a Objev roku za rok 2001. Za album Auris získaly žánrovou cenu Anděl 2007 v kategorii world music.