Důl Bílina opět spouští provoz, odstavené zůstává rypadlo obsazené aktivisty

Bílina (Teplicko) - Hnědouhelný důl Bílina na Teplicku opět spouští provoz, odstavené zůstává rypadlo, které dnes ráno obsadilo sedm aktivistů. Protestují tak proti prodloužení těžby, které má společnost Severočeské doly, jež patří pod skupinu ČEZ, od Obvodního báňského úřadu do roku 2035. Společnost zkontrolovala okolí i techniku. Nikdo další nepovolaný v prostoru dolu není. ČTK to řekl mluvčí společnosti Lukáš Kopecký. Policie je na místě, vyzývá aktivisty, aby velkostroj opustili. Povrchový hnědouhelný důl leží na hranicích okresů Most a Teplice.

Fotogalerie

"Celý areál byl v době obsazení aktivisty v provozu," uvedl Kopecký s tím, že důl pracuje nepřetržitě. Velkostroj, na který skupina vylezla, tou dobou nepracoval, byla na něm ale jeho posádka. Důl po zjištění, že do prostoru vnikly neoprávněné osoby, přerušil činnost. Tím mu vznikla finanční ztráta.

"Nebyli jsme si jisti, jestli se tu nepohybuje ještě jiná skupina aktivistů," řekl mluvčí. Pracovníci dolu proto zkontrolovali celou oblast a každý stroj. Po zjištění, že žádný z dalších strojů není obsazen a v areálu nejsou další nepovolaní lidé, postupně provoz obnovují. V areálu je dalších šest skrývkových rypadel, několik zakladačů a uhelných rypadel. Zda se bude společnost proti postupu aktivistů bránit právní cestou, záleží na dalším vývoji situace, dodal Kopecký.

Policie vyzývá aktivisty, aby prostor opustili, řekla ČTK mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová. Po identifikaci osob policií se bude přestupkem zabývat Báňský úřad. "Je zde naprosto nepochybné, že aktivisté vnikli neoprávněně do dobývacího prostoru, kde těžební organizace dobývá hnědé uhlí. Jedná se o přestupek," řekl ČTK mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek. Aktivisté chtějí na rypadle zůstat minimálně 24 hodin.

Aktivisté obsadili na protest proti prodloužení těžby rypadlo v dole Bílina

Sedm aktivistů z Česka, Polska a Německa dnes ráno obsadilo rypadlo v hnědouhelném dole Bílina na Teplicku. Protestují tak proti prodloužení těžby, které mají Severočeské doly, jež patří pod skupinu ČEZ, od Obvodního báňského úřadu do roku 2035. Na rypadle chtějí zůstat minimálně 24 hodin. ČTK o dnes informoval tiskový mluvčí organizace Greenpeace Lukáš Hrábek.

Povrchový hnědouhelný důl leží na hranicích okresů Most a Teplice. Dvě ženy a pět můžu obsadilo kolesové rypadlo mezi 3:00 a 4:00. Policie přijala oznámení ve 3:30. "Na místě jsou hlídky, které osoby vyzývají, aby prostor opustili," uvedla mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová. Po identifikaci osob policií se bude přestupkem zabývat Báňský úřad. "Je zde naprosto nepochybné, že aktivisté vnikli neoprávněně do dobývacího prostoru, kde těžební organizace dobývá hnědé uhlí. Jedná se o přestupek," řekl ČTK mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek.

Aktivisté chtějí na rypadle zůstat minimálně 24 hodin. "Mají ale přijít vichry a silné bouřky, v takovém případě by okamžitě slezli dolů," řekl ČTK mluvčí Greenpeace. Jana Ehertová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu ČTK řekla, že výstraha před silnými bouřkami na celém území Ústeckého kraje začne platit dnes večer.

Greenpeace dlouhodobě kritizuje plány na těžbu až do roku 2035 a označuje je za klimatický zločin. Proti povolení o prodloužení těžby se odvolalo. "Před valnou hromadou skupiny ČEZ chceme upozornit na klimatický zločin, ke kterému se schyluje na hnědouhelném dole Bílina," uvedl za ekologickou organizaci Jaroslav Bican. Severočeské doly podle něj požádaly o časově neohraničené prodloužení těžby. "Hrozí tak pokračování těžby i ve 40. letech. Nikdo přitom neřeší dopady, které vytěžené uhlí bude mít na klima. Tímto společnost ČEZ vyzýváme, aby od svého záměru prodloužit těžbu na Bílině ustoupila," dodal.

Obdobně aktivisté protestovali už několikrát. Například v červnu 2021 obsadili dvě skrývková rypadla v uhelných dolech Bílina na Teplicku a Nástup Tušimice na Chomutovsku. Z velkostroje v Bílině skupina slezla ve stejný den odpoledne, rypadlo na Chomutovsku opustili čtyři lidé druhý den ráno.