Dukovanská elektrárna nabízí prohlídky střežených částí pomocí virtuální reality

Dukovany (Třebíčsko) - Jaderná elektrárna Dukovany nabízí nově prohlídky i přísně střežených a obtížně dosažitelných částí pomocí virtuální reality. Lidé tak mohou například nahlédnout do otevřeného reaktoru nebo se rozhlédnout z vrcholu chladicí věže. Pořizování unikátních snímků nebylo jednoduché, dálkově ovládaná kamera musela být několikanásobně jištěná, protože se pohybovala i nad otevřenou technologií. Jen vyřizování potřebných povolení trvalo několik týdnů, řekli dnes novinářům zástupci společnosti ČEZ.

"Natáčelo se i za pomoci dronů. Jelikož je tady bezletová zóna, tak samozřejmě muselo být na vše povolení, i povolení Úřadu pro civilní letectví. takže to opravdu nebyla jednoduchá práce," řekl ředitel elektrárny Roman Havlín. Očekává, že prohlídky pomocí virtuální reality přispějí k lepší informovanosti o jaderné energetice a o fungování jaderné elektrárny.

Virtuální Reaktour absolvují návštěvníci infocentra elektrárny pomocí speciálních brýlí doplněných sluchátky. Těchto sad má centrum 50. Prohlídka ve virtuální realitě doprovázená reálným zvukem trvá okolo 20 minut, doplňují ji kvízové otázky.

"První prohlídku jaderné elektrárny ve virtuální realitě na světě jsme představili před rokem v Temelíně. V Dukovanech jsme zopakovali to, co v Temelíně fungovalo, a přidali několik novinek navíc, hlavně interaktivitu," uvedla Kateřina Bartůšková, vedoucí infocenter skupiny ČEZ. Návštěvníci v Dukovanech mohou ovládat jednotlivé prvky prohlídky vlastníma rukama. "Každý si může zvolit, co ho zrovna zajímá," řekla.

Informačním centrem dukovanské elektrárny projde ročně 35.000 až 40.000 lidí, jezdí tam také školy. Zájem o prohlídky je podle ředitele elektrárny velký. Společnost podle něj připravuje další investici, která umožní návštěvnost informačního centra ještě zvýšit.