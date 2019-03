Opava - Fotbalisté Dukly ve 26. kole první ligy prohráli v Opavě 0:2 a zůstali na posledním místě tabulky o bod za Karvinou. Slezského nováčka poslal do vedení už v šesté minutě Tomáš Smola a po změně stran přidal pojistku střídající Bronislav Stáňa. Oba týmy dohrávaly zápas v deseti, když v závěru první půle dostal červenou kartu Jan Žídek a v 53. minutě byl vyloučen také hostující Ivan Ostojič. Opava v jarní části poprvé zvítězila a je jedenáctá.

"Bylo to nervózní a vydřené utkání, o to víc si cením, jak kluci mákli a semkli se. Doufám, že nám tohle vítězství pomůže do dalších zápasů," řekl novinářům opavský trenér Ivan Kopecký.

Domácí začali dobře. Už po šesti minutách hry si na Zavadilův přímý kop naskočil Jurečka, jeho hlavičku Rada vyrazil před sebe a Smola zády k bráně dopravil balon do sítě.

"Jurečka hlavičkoval, Rada to přede mě vyrazil a já ani nevím, jak jsem to tam dorazil. Jestli pravou šajtlí, nebo patou. Nevím, ale to je jedno. Hlavně, že to skončilo v bráně," popsal Smola svou osmou ligovou branku v sezoně.

Vzápětí mohli Slezané vedení navýšit. Zavadil centroval opět z podobné pozice na Smolu, ten však zblízka hlavičkoval nad bránu. Dukla držela balon, jenže se nedokázala probít do zakončení. Po půlhodině to zpoza šestnáctky zkusil González, ale míč poslal nad opavskou bránu.

Pak přišla pro domácí velká komplikace. Žídek fauloval Douděru, dostal druhou žlutou a červenou kartu a zápas pro něj ve 38. minutě skončil. V závěru první půle Janetzkého přízemní ránu skvěle zlikvidoval brankář Rada, na druhé straně pokus Hadaščoka gólman Fendrich vytěsnil na roh.

Krátce po změně stran šla do deseti i Dukla. Ostojič sáhl na Jurečku a po druhé žluté kartě byl v 53. minutě vyloučen. "Klíčovým momentem byla nedisciplinovanost Ostojiče. Přitom o přestávce jsme si říkali, abychom si na tohle dávali pozor. Z mého pohledu je to porušení týmové disciplíny," prohlásil trenér Dukly Roman Skuhravý.

Paradoxně to byl dejvický tým, kdo byl v dalších okamžicích blíž gólu. Raspopovič přízemním centrem našel Gonzáleze, který z dobré pozice pálil vedle pravé tyče.

Krátce nato se Pražané dožadovali pokutového kopu po pádu Holendy, ale rozhodčí Orel daný zákrok nevyhodnotil jako penaltový a Hadaščok svou hlavičku nenasměroval mezi tyče.

Následně Opavě vyšlo střídání. Stáňa byl na trávníku sotva minutu, když mu Jurečka naservíroval ideální přihrávku do malého vápna a opavský záložník v 72. minutě upravil na konečných 2:0.

"Povedlo se nám střídání. Stáňa přidal druhý gól a pak už jsme se soustředili na dobrou organizaci hry v obranné fázi," konstatoval Kopecký.

Opava vyhrála poprvé po šesti kolech, Dukla venku nebodovala počtvrté za sebou. "Kdo neviděl tento zápas, neuvěří, jak ho mohla Dukla prohrát. Klukům nemám moc co vyčíst," podotkl Skuhravý.

Do Opavy se vrátil poprvé od záříjové odchodu a následného přesunu do Dukly. "Domácím závidím hřiště, na takovém jsme ještě nehráli. To, že jsou tady skvělí fanoušci, je jasná věc. Jsem rád, že zápas proběhl tak, jak proběhl. Ke zdejším fanouškům mám úctu a myslím, že ji nyní projevili také oni," uvedl kouč Pražanů.

SFC Opava - Dukla Praha 2:0 (1:0)

Branky: 6. Smola, 72. Stáňa. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock. ŽK: Žídek, Smola, Juřena - Hadaščok, Ostojič, Douděra, Doumbia, Bezpalec, Tetour. ČK: 39. Žídek - 53. Ostojič. Diváci: 4062.

Sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina (74. Řezníček), Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Schaffartzik - Jurečka, Janetzký (70. Stáňa), Zapalač - Smola (80. Juřena). Trenér: Kopecký.

Dukla: Rada - Bezpalec (83. Dancák), Ostojič, Raspopovič - Tetour, Doumbia, Hanousek, Douděra (61. Holík) - Holenda, Hadaščok (69. Koval), González. Trenér: Skuhravý.