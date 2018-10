Praha - Podle zprávy ministerstva životního prostředí v České republice předčasně zemřelo v roce 2017 vlivem prachu v ovzduší 5700 lidí. Předloni to bylo 4300. Uvedlo to v tiskové zprávě ekologické Hnutí Duha, ministerstvo zatím ČTK informaci nepotvrdilo. Celkově znečištění ovzduší zabije v ČR až 11 tisíc lidí ročně, napsalo hnutí s odkazem na data evropské agentury EEA z roku 2017.

Znečištěním ovzduší bylo loni zasaženo 68 procent obyvatel, zatímco v roce 2016 to bylo 59 procent. Vyhlášeno bylo loni 39 smogových situací, v roce 2016 pouze pět. Zprávu o životním prostředí předložil ministr Richard Brabec (ANO) ostatním resortům, do zimy ji projedná vláda.

Příčinou narůstajícího podílu znečištění je podle hnutí spalování fosilních paliv v kombinaci s nepříznivými rozptylovými podmínkami. "Hlavním zdrojem prachu v ovzduší jsou domácí kotle a kamna na uhlí (primární prach) a uhelné elektrárny a teplárny (hlavně prach vznikající v atmosféře z plynného znečištění), někde však nejvíce obtěžuje automobilová doprava či průmyslové podniky," uvádí ekologové v tiskové zprávě. Zatížení životního prostředí se podle nich snižuje zaváděním ekologických řešení a inovacemi, výrazně se však projevují změny klimatu - sucho, přívalové deště, vichřice, odumírání smrkových lesů či letní smogy.

Podle Hnutí Duha by také pomohla vyšší energetická daň z uhlí pro domácnosti, jež by byla motivací opustit toto palivo. Stát by zároveň získal další prostředky pro financování kotlíkových dotací. "Peníze se lidem vrátí. Uhelné elektrárny musí být zase nuceny splnit nové evropské limity, bez výjimek," uvedl programový ředitel hnutí Jiří Koželouh.

"Znečištěné ovzduší, hynoucí lesy či vysychající krajina - všude tam se nešetrné nakládání s přírodou spojuje se změnou klimatu a nastává krize. Ve všech těchto případech však platí, že může dojít k masivnímu zlepšení, pokud prosadíme účinná řešení: rychlé snižování spotřeby fosilních paliv, systémová změna hospodaření v lesích, revitalizace řek a přírodě bližší zemědělská praxe bez rozlehlých lánů a tun pesticidů," doplnil.

Ekologové tvrdí, že se změnou klimatu hynou lesy, kde byly nevhodně vysázeny smrky. Podle nich potřebují vlhčí a chladnější klima, než je na většině území Česka. "Zdravotní stav lesů se oproti roku 2000 i oproti 2010 výrazně zhoršil. Nemocných je 74 procent jehličnanů a 39 procent listnáčů," píše se ve zprávě. Také ohrožení půdy erozí je podle hnutí vyšší než v minulosti, roste ale plocha ekologického zemědělství. Tvoří více než 12 procent zemědělské plochy.

Upozornili též na to, že ČR dosáhla pouze jedenáctiprocentního podílu ve výrobě obnovitelných zdrojů energie a v recyklaci komunálních odpadů je na 38 procentech, přičemž stále převažuje skládkování.