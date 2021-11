Duel se Švýcarkami rozehrají Vondroušová s Golubicovou

Praha - Nominace do dvouher na duel českých tenistek se Švýcarkami v boji o semifinále Poháru Billie Jean Kingové mají očekávanou podobu. Zápas o vítězství ve skupině D rozehrají v O2 areně od 17:00 Markéta Vondroušová s Viktorijí Golubicovou a v duelu jedniček poté nastoupí světová trojka Barbora Krejčíková a olympijská vítězka Belinda Bencicová.

Do čtyřhry jsou nahlášeny královny her v Tokiu Krejčíková s Kateřinou Siniakovou a Jil Teichmannová se Stefanií Voegeleovou. Složení párů se ale může změnit. V prvním utkání s Němkami nahradila v české dvojici křečemi trpící Krejčíkovou úspěšně Lucie Hradecká a na švýcarské straně by mohly nastoupit finalistky olympiády Bencicová s Golubicovou.

V pondělí Češky porazily Německo 2:1 a Švýcarky zvítězily o den později nad stejným soupeřem 3:0. Vítězky narazí v pátečním semifinále na Australanky, které i bez své největší hvězdy a světové jedničky Ashleigh Bartyové, jež ukončila sezonu, ovládly skupinu B.