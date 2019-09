Duel dvou posledních hokejových mistrů vyhrála Kometa v nájezdech

Brno - Hokejisté Komety Brno porazili ve 2. kole extraligy Třinec 2:1 po samostatných nájezdech a získali první body v nové sezoně. Duel posledních dvou mistrů rozhodl Jakub Orsava. V základní hrací době stříleli góly pouze obránci, Brno šlo do vedení v první třetině po trefě Jana Štencela, za hosty vyrovnal v polovině zápasu Tomáš Kundrátek.

Kometa začala ve velmi svižném a útočném tempu. Už ve třetí minutě se řítili dva na jednoho Mueller s Holíkem, ale koncovku nezvládli. Kromě prvního útoku se výtečně ukázala i formace s Plekancem, ale ani jí nebylo souzeno v úvodu dát gól.

Kometa nevyužila první přesilovou hru, ale stejnou výhodu neproměnil ve vedoucí gól ani úřadující šampion. Největší šanci Ocelářů spálil po patnácti minutách hry Hrehorčák, jenže neuspěl při nájezdu z úhlu, ani při dorážce a objetí Vejmelkovy branky

První gól tak slavila Kometa a zúročila převahu ze závěru první třetiny. Bartošák jen vyrazil prudkou Zaťovičovu střelu z mezikruží a důrazný Štencel zblízka překonal Bartošáka.

Ve druhém dějství přidal Třinec směrem dopředu, vytvořil si střelecké příležitosti sice ne z kategorie vyložených, ale takových, při nichž vynikl a získal jistotu gólman Vejmelka, který je jedničkou mezi brněnskými tyčemi na začátku sezony.

Činil se ale i Bartošák na druhé straně, to když ve 28. minutě vystihl přesně mířenou střelu k tyči od veterána Plekance. Jednu z mála chyb třinecké defenzívy mohl potrestat Holík ve 32. minutě, ale v samostatném nájezdu těsně netrefil branku.

Třinec byl přece jen odměněn za svoji aktivitu. Stránský našel v útočném pásmu najíždějícího obránce Kundrátka, který přesně umístěnou střelou k tyči vyrovnal. A nemuselo zůstat u jedné trefy. Vrána se ocitl sám před Vejmelkou, ale skvělý zákrok brněnského gólmana jeho šanci zmařil.

Ve třetí třetině měl více ze hry Třinec, ale brněnská defenzíva v čele s Vejmelkou pracovala bezchybně. Gólman Komety vychytal Ondřeje Kovařčíka při nájezdu, kousek chybělo po teči Adamského.

Prodloužení se hrálo až příliš opatrně, nezrodila se v něm žádná šance a tak rozhodly nájezdy. Na gól Muellera odpověděl Stránský, ale poslední slovo měl s notnou dávkou štěstí Orsava.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Fiala (Brno): "Začalo se oboustranně v pohybu a kombinacích. Zklidnil nás vedoucí gól. Na začátku druhé třetiny jsme měli šance, kdyby padl gól, bylo by pro nás líp. Po vyrovnání na tom byli lépe host, nám chyběla četnost střelby, byli jsme pod tlakem. Bojovali jsme, ale už to nebylo úplně podle mých představ. Soupeř měl tlak, my jsme to uhráli do prodloužení, moc se toho neudálo a nájezdy jsou vabank. Jsem rád, že jsme tak silného soupeře porazili za dva body a věřím, že nám to přidá i sebedůvěru do dalších bojů."

Václav Varaďa (Třinec): "Vstup do zápasu byl velmi vyrovnaný, vývoj pak ovlivnila branka, kterou jsme dostali. Domácí to dostalo do sedla. My jsme hráli od druhé třetiny parádní hokej, měli jsme spoustu šancí, vygradovalo to ve třetí třetině, kdy jsme měli parádní pohyb. Vzhledem k průběhu je pro nás výsledek zklamáním. Před zápasem bychom bod asi brali, odtud se body nevozí snadno, ale dnes je ztráta pro nás krutá. Zranil se nám bek Kundrátek, jde o zranění v horní části těla, více budeme vědět po pondělním vyšetřením."

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 2:1 SN (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávka: 17. Štencel, rozhodující nájezd Orsava - 33. Kundrátek (M. Stránský). Rozhodčí: Hradil, Kika - Gebauer, Rampír. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 7306.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Baranka, Štencel, Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Mikyska - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Horký, Plekanec, J. Hruška - Kucsera, Lev, Orsava - Jenyš, Kusko, Plášek. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Třinec: Bartošák - Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Haman, Gernát - M. Stránský, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Adamský - Kofroň, Hladonik, Hrehorčák. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.