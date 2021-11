Důchodkyni z Třebíče vyměřili po konci Bohemia Energy zálohy na 18.000 Kč

Třebíč - Paní Marie z Třebíče byla 12 let klientkou Bohemia Energy. Když společnost v polovině října ukončila činnost, noví dodavatelé jí vyměřili zálohy na plyn a elektrickou energii na takřka 18.000 měsíčně. Jednáním se jí podařilo zálohy na plyn snížit na necelých 13.000 měsíčně. Za elektřinu musí měsíčně zaplatit 1800 korun. Sotva na to stačí její starobní a vdovský důchod. ČTK řekla, že bude žít z úspor, případně jí bude muset vypomoci dcera.

"Byla jsem u Bohemia Energy 12 let, všechno bylo bez problémů, zálohy, vyúčtování i vracení přeplatků. Všechno bylo bezvadné až do října, kdy jsem zaplatila inkaso, a pak řekli, že končí," popsala ČTK svoji zkušenost.

Po oznámení, že Bohemia Energy končí, začala hledat nového dodavatele. Vybrala si společnost Innogy. Po telefonu si vyžádala novou smlouvu, podle které se původní zálohy zvýšily asi o třetinu. Mezi tím jí ale přišel rozpis příštích záloh na elektřinu od společnosti E.ON. "Divila jsem se, protože s nimi jsem žádnou smlouvu neuzavírala," řekla.

Na zákaznických linkách se dozvěděla, že její nová smlouva se teprve zpracovává a že je nutné uhradit zálohu takzvanému dodavateli poslední instance (DPI). Vyměřil jí zálohu na plyn 16.070 korun splatnou ještě v říjnu, za elektřinu musí měsíčně platit 1800 korun. Když se proti tomu ohradila, snížili jí zálohu na plyn na 12.860 korun měsíčně. "I tak je to skoro celý můj důchod a kde jsou jen další poplatky - popelnice, televize, telefon? Teď se hlavně nesmí v domě nic pokazit, na opravu bych neměla," řekla Marie. Nyní čeká, až bude platná její nová smlouva ze společností Innogy na dodávky elektřiny i plynu. Měsíční zálohy by jí výrazně nleslyy, za elektřinu by to bylo 700 korun, za plyn 6500, i když původně společnost navrhovala 10.000 korun. "Zálohy bych chtěla nižší, i když počítám s tím, že pak budu muset asi 40.000 doplácet," řekla.

Marie je devět let vdovou, žije sama v rodinném domě. Její starobní důchod včetně důchodu vdovského je dohromady asi 16.000 korun. U Bohemia Energy platila měsíční zálohy na elektřinu 700 korun a na plyn, kterým topí, 5000 korun. "A vždycky mi vraceli přeplatky. Netopím na moc stupňů, u nás je to tak do 20 stupňů Celsia, byli jsme zvyklí víc na chladno," řekla.

Skupina Bohemia Energy v polovině října ukončila činnost a kolem 900.000 jejích odběratelů si musí hledat nového dodavatele energií. Dosud největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku to zdůvodnilo přetrvávajícím extrémním růstem energií na velkoobchodních trzích. Klienty přebírají dočasně ze zákona jiné společnosti, tzv. dodavatelé poslední instance, a řadě lidí kvůli tomu násobně stouply zálohy za energie. Dodavatelem poslední instance jsou v případě dodávek elektrické energie v současné době v závislosti na konkrétním regionu společnosti E.ON Energie (jižní části ČR), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). U plynu pak E.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek ČR).