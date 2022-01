Důchodci začnou od půlky února dostávat dopisy o valorizaci penze

Praha - Lidé se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí by měli od poloviny února začít dostávat dopisy s informací, o kolik se jim ještě letos kvůli zdražování navýší důchod. Přidáno by měli mít od června. O jakou částku si přesně penzisté a penzistky polepší, by mělo být jasné začátkem února. Novinářům to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na důchody a další povinné výdaje bude ministerstvo potřebovat pro letošek víc peněz, než se původně počítalo. Jurečka ČTK řekl, že dohoda na podobě rozpočtu jeho resortu by mohla být případně příští týden.

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo loni na konci září 2,86 milionu lidí. Starobních důchodců a důchodkyň z toho bylo 2,38 milionu. Své důchodové systémy mají pak resorty obrany či vnitra. Penze se navyšují vždy od ledna. Vláda je může ale zvednout mimořádně i jindy, pokud ceny za sledované období vzrostou nejméně o pět procent.

"Valorizace pak bude od 1. června," řekl Jurečka. O kolik se důchody navýší, bude podle ministra jasné začátkem února po zveřejnění lednových údajů o zdražení.

Podle zákona o důchodovém pojištění mimořádné přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen překročí pětiprocentní hranici. Upraví se zásluhová část důchodů, tedy takzvaná procentní výměra. Zvedne se o tolik procent, o kolik se navýšily od loňského července ceny. Využívá se index růstu spotřebitelských cen od statistického úřadu. Kabinet má pak nařízení o mimořádné valorizaci vydat do 50 dnů po skončení měsíce s aspoň pětiprocentním cenovým růstem.

Loni v polovině listopadu bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) uvedla, že mimořádné navýšení by mohlo podle tehdejších odhadů u průměrného důchodu činit od 650 do 730 korun. U lidí s podprůměrnou penzí by byla částka nižší, lidé s nadprůměrným důchodem by si polepšili víc. Podle dřívějšího vyjádření šéfky Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové by na penze mohlo být letos navíc potřeba zhruba 17 či 17,5 miliardy korun.

Ministr ČTK řekl, že jeho resort bude na takzvané mandatorní výdaje potřebovat víc peněz, než počítala původní verze rozpočtu minulé vlády. Dohoda na nové podobě rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí by podle Jurečky mohla být případně hotová příští týden. "Na jedné straně to budou úpravy v oblasti úspor, v oblasti provozních výdajů. Tam logicky musí k úpravám dojít. Tlačím na to, procházíme jednotlivé provozní výdaje, jednotlivé investiční položky, které jsou plánované. Samozřejmě tam bude nárůst na pokrytí mimořádné valorizace," uvedl Jurečka. Další zhruba tři miliardy navíc budou potřeba na dávky na bydlení kvůli růstu cen energií.

Stát nyní hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Vláda už dřív uvedla, že by návrh státního rozpočtu chtěla mít hotový do konce února. Podle Jurečky by se pak měl přijmout a vyjít ve sbírce zákonů do konce března. "Od 1. dubna potom už pojedeme v normálním režimu," dodal ministr.