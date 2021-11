Dubovská obsadila ve slalomu SP v Levi životní šesté místo, vyhrála Vlhová

Levi (Finsko) - Lyžařka Martina Dubovská obsadila ve slalomu Světového poháru v Levi životní šesté místo. Vylepšila své dosud nejlepší umístění, kterým bylo osmé místo z březnového slalomu v Jasné. Z vítězství se stejně jako v sobotu radovala obhájkyně celkového prvenství v seriálu Petra Vlhová před Američankou Mikaelou Shiffinovou.

Dubovská, jež ve Finsku v sobotu vstoupila do olympijské sezony 13. místem, figurovala po prvním kole na sedmé příčce. Ve druhém sice zajela devátý čas, soupeřky ale chybovaly a česká závodnice se pořadím posunula. V součtu obou jízd ztratila na vítěznou Slovenku 1,4 sekundy.

"Šesté místo je super a po včerejšku mám radost, že jsem se dokázala zlepšit," řekla Dubovská v nahrávce pro média. Výkon v prvním kole si pochvalovala. "Celá ta jízda byla super a hlavně ten nájezd do roviny, se kterým jsem měla předtím problémy, vyšel super. Druhé kolo bylo postavené úplně nerytmicky, což já nemám ráda a vůbec mi to nejde, takže jsem ráda, že jsem podala výkon, jaký jsem podala. Mám z toho velkou radost a doufám, že mám na čem stavět," dodala.

Vlhová v Levi vyhrála už čtvrtý slalom v řadě. Na dvě výhry z minulé sezony navázala i tentokrát a stejně jako v sobotu za sebou na stupních vítězů nechala Shiffrinovou a třetí Němku Lenu Dürrovou. Stejně jako v předchozím závodu vedla už po prvním kole a Američanku v součtu obou jízd porazila o 47 setin.

"Mám Levi ráda," smála se v cíli Vlhová, která ve finském středisku triumfovala už popáté. V SP vyhrála 22. závod, ve slalomu to byl její čtrnáctý úspěch. "Dneska to ale bylo hodně těžké. Druhé kolo se mi upřímně řečeno moc nelíbilo, takže to byl boj," řekla.

V průběžném pořadí seriálu SP se nyní Vlhová dělí o první místo se Shiffrinovou, hodnocení disciplíny vede před Američankou o 40 bodů. Dubovská se dělí ve slalomu o deváté místo, celkově je třináctá.

Pro Dubovskou je finské středisko oblíbenou destinací, před dvěma lety tu poprvé pronikla do elitní desítky. V roce 2019 v Levi obsadila deváté místo a o rok později byla desátá. Umístění v top 10 zapsala v uplynulé sezoně celkem třikrát, vedle Levi a Jasné přidala deváté místo i ve slalomu v Lenzerheide.

Druhá česká reprezentantka ve startovní listině Gabriela Capová v Levi do druhého kola nepostoupila. Na trati nabrala manko 3,81 sekundy a obsadila 51. místo. Od finálové třicítky ji dělilo 1,79 sekundy.

Pořadí slalomu žen SP v Levi:

1. Vlhová (SR) 1:45,22 (52,14+53,08), 2. Shiffrinová (USA) -0,47 (52,32+53,37), 3. Dürrová (Něm.) -0,78 (52,80+53,20), 4. Holdenerová -0,97 (52,98+53,21), 5. Gisinová (obě Švýc.) -1,24 (52,50+53,96), 6. Dubovská (ČR) -1,40 (52,87+53,75), 7. Buciková (Slovin.) -1,46 (53,39+53,29), 8. Liensbergerová -1,64 (53,08+53,78), 9. Truppeová -1,66 (53,61+53,27), 10. Huberová (všechny Rak.) -1,77 (52,95+54,04), ...v prvním kole 51. Capová (ČR) 55,95.

Průběžné pořadí slalomu (po 2 závodech): 1. Vlhová 200, 2. Shiffrinová 160, 3. Dürrová 120, 4. Holdenerová 86, 5. Gisinová 77, 6. Liensbergerová 72, ...9. Dubovská 60.

Průběžné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Vlhová a Shiffrinová obě 260, 3. Slokarová (Slovin.) 184, 4. Dürrová 156, 5. Stjernesundová (Nor.) 140, 6. Liensbergerová 137, ...13. Dubovská 60.