Dubnová meziroční inflace byla o 0,4 procentního bodu vyšší, než odhadovala ČNB

Praha - Dubnová meziroční inflace byla o 0,4 procentního bodu vyšší, než odhadovala Česká národní banka (ČNB) v nové květnové prognóze. Důvodem byl především větší než očekávaný růst jádrové inflace, což je inflace očištěná o sezonní vlivy, a regulovaných cen, tedy cen energií. Méně, než očekávala ČNB, rostly ceny potravin. Odhad růstu cen pohonných hmot se v podstatě naplnil. Uvedl to dnes ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Meziroční inflace v Česku v dubnu stoupla na 14,2 procenta. To je nejvyšší hodnota od prosince 1993.

"V jádrové inflaci se projevuje nadále silná dynamika produkčních cen v zahraničí a doznívající znatelné domácí nákladové i poptávkové tlaky. V rámci cenového jádra také dále roste příspěvek nákladů vlastnického bydlení v podobě tzv. imputovaného nájemného. Pokračující znatelné zrychlování růstu regulovaných cen odráží neustávající zvyšování účtů za elektřinu, plyn a teplo pro domácnosti," uvedl Král.

Král dále upozornil, že podle základního scénáře nové květnové prognózy ČNB bude inflace v nejbližších měsících kulminovat kolem 15 procent a inflace zůstane na dvouciferných hodnotách i po zbytek letošního roku. "Ke snížení inflace pod deset procent začátkem příštího roku povede odeznění aktuálních mimořádných cenových tlaků, dosavadní zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB a očekávané posílení kurzu do blízkosti 24 Kč/EUR," uvedl Král. Do blízkosti dvou procent by inflace podle něj měla klesnout v druhé polovině příštího roku.