Držitelka studentského Oscara Kaščejevová má trvalý pobyt v ČR

Praha - Studentka FAMU Darja Kaščejevová, která za svůj animovaný film Dcera dostala studentského Oscara, získala trvalý pobyt v ČR a bude žádat o české občanství. ČTK to dnes řekla mluvčí FAMU Alexandra Hroncová. Kaščejevová se také stala členkou americké Akademie filmového umění a věd, do níž dostávají nabídku všichni, kdo byli se svým filmovým dílem nominováni na tradičního Oscara. Vedle Kačšejevové tak pozvánku dostali i další dva čeští tvůrci, kteří se podíleli na letos nominovaných filmech - kameraman Vladimír Smutný a výtvarnice Nora Sopková.

"Máme upřímnou radost z toho, že Darje se daří nejenom v profesním životě, ale i v životě osobním. Darja získala trvalý pobyt a příští týden si bude žádat o české občanství. Opravdu věříme, že její žádosti bude vyhověno, protože toho udělala tolik pro povědomí o české kinematografii ve světě, jako v poslední době málokdo," uvedla Hroncová.

Kaščejevová získala studentského Oscara loni v září, za její mezinárodní úspěch a reprezentaci české kultury jí tehdy děkoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a uvedl tehdy, že by rád pomohl tomu, aby studentka pocházející z Ruské federace mohla v Česku zůstat co nejdéle, jak si to sama přeje.

Kaščejevová loni ukončila na FAMU bakalářské studium a pokračuje v magisterském. Uvedla tehdy, že se jí v Česku líbí, jak se tu žije a pracuje. Připravuje už další film, pro který si stejně jako pro úspěšnou Dceru zvolila opět netradiční techniku.

Animovaný film Dcera sesbíral po světě už přes 50 festivalových úspěchů. Během jara a léta si film připsal ceny z Palm Springs, Lisabonu, Tokia, Stuttgartu, Cambridge, nominaci na studentskou cenu BAFTA nebo výběr do oficiální sekce festivalu v Hirošimě. Snímek se už tak podle Státního fondu kinematografie, který ho podpořil, přiřadil k nejoceňovanějším českým projektům.