Držitel Zlatého Ámose: Žáci i my jsme méně koncentrovaní

Tábor - Stejně jako v desítkách dalších středních škol v Jihočeském kraji začala dnes po koronavirovém omezení obnovena výuka maturitních ročníků i na táborském gymnáziu Pierra de Coubertina. První hodinu vedl také aktuální držitel ocenění Zlatý Ámos Tomáš Míka. Na žácích pozoroval, že se na nich absence pravidelné kontaktní školní výuky projevovala. Řekl to ČTK.

"Nejsou ve stavu, jako kdybych je učil běžně. Jsou nesoustředění, myšlenkami zůstávají pořád ještě doma. Během těch prvních hodin jim ještě zvoní na mobilních telefonech budíky, jak byli zvyklí vstávat na on-line výuku," řekl Míka, který dnes maturanty vyučoval předmět Český jazyk.

Dodal, že pro studenty i pedagogy je současná situace složitá v tom, že nelze předvídat, jak se bude výuka vyvíjet dál. "Dělá nám to problémy, že se neustále režim mění," uvedl. Připomněl, že distanční výuku už školy absolvovaly na jaře při první vlně koronaviru.

Míka uvedl, že středoškoláci mají přesto snadnější pozici. Vzhledem k jejich věku dokážou být samostatnější. "Myslím si, že mnohem těžší to mají žáci základních škol. Nejhorší to bylo pro první a druhou třídu a samozřejmě se nedá vyloučit, že to na nich nějaké stopy zanechá," řekl Míka k více než měsíčnímu uzavření škol.

Se zmírňováním opatření proti koronaviru se ale nyní školy postupně začínají vracet k běžnému režimu. Minulý týden zahájily výuku prvních a druhých ročníků základní školy. Dnes se v omezené míře znovu otevřela výuka pro pro žáky a studenty středních a vysokých škol. Vrací se do nich žáci závěrečných ročníků a také děti z dalších ročníků středních odborných škol a učilišť, kde se obnoví praktická výuka pro skupiny do 20 lidí. Se stejným omezením se od dnešního dne může konat i praktická výuka pro studenty posledních ročníků vysokých škol.